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天宮移交鑰匙 神十六太空人明返地球

【明報專訊】中國載人航天工程辦公室昨（29日）通報，神舟十六號、神舟十七號載人飛船太空人乘組當天進行交接儀式，兩個乘組移交了中國太空站的鑰匙。

至此，5月30日升空的神舟十六號太空人景海鵬、朱楊柱、桂海潮，已完成全部既定任務。神舟十六號乘組特別之處，是由航天駕駛員（指令長景海鵬）、航天飛行工程師（朱楊柱）、載荷專家（桂海潮）3類太空人構成的全新組合，是「國家太空實驗室」全面建成後進駐的首個乘組，亦是首度有非軍人進入天宮。

新華社報道，神舟十六號將於明天（31日）乘坐返回艙返回東風着陸場，目前着陸場及各參試系統做好迎接準備。這是東風着陸場執行的第5次載人飛船搜索和航天員救援任務。針對這次任務特點，東風着陸場組建3支專業搜救力量和4支支援保障分隊，協同完成搜救任務。

需隔離兼療養 料短期難訪港

3名太空人抵達地面後，需要進行隔離、療養、觀察3個階段恢復期。上次神舟十五號太空人6月4日返抵地面，一個多月後完成前兩個階段恢復期，至7月31日才首度與公眾見面。此前有本港傳媒稱，神舟十六號將於11月中旬到香港交流，業內人士估計屆時僅完成隔離期，太空人還需要療養。

神舟十七號本月26日在酒泉衛星發射中心升空，3名太空人湯洪波、唐勝傑、江新林當晚順利進入太空站，他們均為現役航天員。

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