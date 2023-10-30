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菲律賓查網攻或禁TikTok 美航母到訪馬尼拉

【明報專訊】中菲關係近期因南海爭端持續緊張，菲律賓再出新招，國安部門前日放話要禁用TikTok（海外版抖音），環境部則宣布要在南沙中業島新建研究站。與此同時，多番強調對菲防衛承諾的美軍，航母列根號（CVN76）訪問馬尼拉。

涉泄用戶資料 菲國安促查

根據菲律賓《商報》消息，菲律賓國家安全顧問愛德華多·阿諾前天發表聲明，表示TikTok來自中國，「所以它也有可能獲取用戶的瀏覽習慣和敏感的個人數據。如果有足夠的證據表明中國利用該應用程式對菲律賓進行網絡攻擊，我將毫不猶豫地建議全面禁止該應用程式。」

阿諾指出最近菲律賓統計局、健康保險公司遭黑客攻擊，因此需要做好準備。他說已指示特別工作組加快對TikTok可能存在的資料外泄事件的調查。

中業島一直是中菲南海爭端中的一個關鍵焦點。菲環境部長洛伊紮加在訪問該島後表示，該部門及其合作伙伴團體討論了「擴大研究和監測」中業島及附近地區的計劃。同時，環境部還討論了針對該島的其他干預措施，其中包括供水、污水處理和固體廢物管理系統。

另外，近期在西太平洋和南海游弋的美軍航母列根號，其官方facebook帳號前晚通報訪問馬尼拉，表示這是「計劃的港口訪問（scheduled port visit）」。

解放軍專家：菲冒險只會自傷

北京香山論壇中方專家學者代表、軍事科學院何雷中將在接受CGTN專訪時表示，美國在南海問題上試圖挑撥離間，製造不穩定。

何雷續稱，菲律賓跟隨美國破壞地區和平，但卻低估了中國人民捍衛領土和海洋權益的決心。他重申，南海自古以來是中國領土，菲律賓在南海冒險只會傷害自己。

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