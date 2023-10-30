晤美工商戰略界 王毅：共同努力落實三藩習拜會

2023年亞太經合組織（APEC）領導人峰會將於11月12日在美國三藩市揭幕，中美已初步落實，中國國家主席習近平與美國總統拜登在會議期間將舉行會晤，具體細節仍在磋商。

新華社報道，王毅向美國工商業等各界代表介紹此次訪美的背景和中美溝通情况，表示此訪主線就是「重返峇里島」，「通往三藩市」。王毅表示，中國對外開放的大門愈開愈大，營商環境持續改善，創新水平日益提升。中方讚賞美國工商界克服中美關係跌宕起伏困難，堅持致力於促進中美友好。希望大家抓住中國高質量發展和高水平開放新機遇，發揮經貿合作壓艙石作用，培育兩國友好的民意和社會基礎，為中美關係改善發展作新貢獻。

稱「通往三藩市」不能靠「自動駕駛」

當天稍早，王毅還與美國戰略界人士舉行座談。他表示此次訪美期間，中美雙方共同發出了穩定和改善中美關係的積極信號；儘管中美之間還存在各種分歧矛盾，仍有許多問題需要解決，但雙方都認為，中美兩個大國保持對話是有益且必要的。雙方都希望中美關係盡快穩下來，爭取好起來。同時，「通往三藩市」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」。為此，雙方要把兩國元首的共識真正落到實處。