明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

香山論壇聚焦中美 崔天凱：躺平或最糟 軍事學者：「台獨」問題成兩國關係「灰犀牛」

【明報專訊】第十屆北京香山論壇昨（29日）起一連3天舉行，外界關注中美關係重啟對話議題，中國前駐美大使崔天凱在論壇高端對話環節上說，中美若發生衝突對抗，對兩國及世界肯定是災難，並稱「如果我們『躺平』什麼也不做，最不希望的事情很可能會發生」。國防大學教授孟祥青則認為，中美關係的「灰犀牛」就是「台獨」問題。作為中國最大型的軍事外交會議，往屆香山論壇由國防部長做主旨發言，但因原國防部長李尚福被免職，今日開幕式將由中央軍委副主席張又俠致辭。

防長免職 軍委副主席開幕致辭

北京香山論壇由軍方機構中國軍事科學學會主辦。本屆論壇主題是「共同安全、持久和平」，體現全球安全倡議的核心理念。不過外界焦點仍在中美關係重啟對話，以及台灣議題等方面。

中新社報道，崔天凱發言時，針對美國拜登政府的對華政策表示，關鍵問題不在於美方的具體說法，而在於美方能否真正尊重中國，接受中國的發展。他指出，中美兩個大國如果發生衝突對抗，對世界肯定是災難，相信兩國大多數理性的人都已認識到這一點，但這並不意味着中方什麼也不做，就可以自動避免衝突對抗。

崔天凱表示，中美作為兩個大國應該找到一條「正確的相處之道」，只要雙方都能承認和接受，中美兩國便可「和而不同，鬥而不破」。他也提到，一旦實現「習拜會」，這次會晤對今後若干年中美關係能否產生「戰略引領」作用，值得關注。

孟祥青稱，中美關係有許多灰犀牛（發生機率大且影響巨大但容易被忽略的潛在危機），台灣問題就是其中之一，「台獨」危險近年不斷上升。他說，台當局不承認「九二共識」，切香腸式進行「漸進式台獨」；而美方雖說一個中國政策不變、不支持「台獨」，但又打「台灣牌」，如實質升級台灣關係、對台軍售。

孟祥青說，在中美兩國關係中，美國不能曲解一個中國政策，不能在「空心化」道路上愈走愈遠。美國的一個中國政策不變與不支持台獨表態，要落實在行動上，中方需要「聽其言、觀其行」。

俄防長紹伊古任首位演講嘉賓

與近年的相關論壇一樣，中美兩軍人員的互動備受關注。根據美軍公布消息，美國國防部副部長辦公室中國事務高級主任桑西·卡萊斯（Xanthi Carras）率領代表團出席。這是自2019年來第一個訪問中國的五角大樓代表團。

香山論壇今日將舉行開幕式，以往慣例是由中國國防部長做開幕式講話。本月24日，李尚福被免去國務委員兼國防部長職務，官方尚未任命新任國防部長，論壇開幕式將由中央軍委副主席張又俠做主旨發言。俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古（Sergei Shoigu）被安排擔任首位演講嘉賓。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞