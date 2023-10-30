香山論壇聚焦中美 崔天凱：躺平或最糟 軍事學者：「台獨」問題成兩國關係「灰犀牛」

防長免職 軍委副主席開幕致辭

北京香山論壇由軍方機構中國軍事科學學會主辦。本屆論壇主題是「共同安全、持久和平」，體現全球安全倡議的核心理念。不過外界焦點仍在中美關係重啟對話，以及台灣議題等方面。

中新社報道，崔天凱發言時，針對美國拜登政府的對華政策表示，關鍵問題不在於美方的具體說法，而在於美方能否真正尊重中國，接受中國的發展。他指出，中美兩個大國如果發生衝突對抗，對世界肯定是災難，相信兩國大多數理性的人都已認識到這一點，但這並不意味着中方什麼也不做，就可以自動避免衝突對抗。

崔天凱表示，中美作為兩個大國應該找到一條「正確的相處之道」，只要雙方都能承認和接受，中美兩國便可「和而不同，鬥而不破」。他也提到，一旦實現「習拜會」，這次會晤對今後若干年中美關係能否產生「戰略引領」作用，值得關注。

孟祥青稱，中美關係有許多灰犀牛（發生機率大且影響巨大但容易被忽略的潛在危機），台灣問題就是其中之一，「台獨」危險近年不斷上升。他說，台當局不承認「九二共識」，切香腸式進行「漸進式台獨」；而美方雖說一個中國政策不變、不支持「台獨」，但又打「台灣牌」，如實質升級台灣關係、對台軍售。

孟祥青說，在中美兩國關係中，美國不能曲解一個中國政策，不能在「空心化」道路上愈走愈遠。美國的一個中國政策不變與不支持台獨表態，要落實在行動上，中方需要「聽其言、觀其行」。

俄防長紹伊古任首位演講嘉賓

與近年的相關論壇一樣，中美兩軍人員的互動備受關注。根據美軍公布消息，美國國防部副部長辦公室中國事務高級主任桑西·卡萊斯（Xanthi Carras）率領代表團出席。這是自2019年來第一個訪問中國的五角大樓代表團。

香山論壇今日將舉行開幕式，以往慣例是由中國國防部長做開幕式講話。本月24日，李尚福被免去國務委員兼國防部長職務，官方尚未任命新任國防部長，論壇開幕式將由中央軍委副主席張又俠做主旨發言。俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古（Sergei Shoigu）被安排擔任首位演講嘉賓。

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