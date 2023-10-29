郭台銘低調6日首露面 沒評論富士康事件

【明報專訊】爭取獨立參選總統資格的鴻海創辦人郭台銘連署進入倒數階段，但連日無公開行程，昨（28日）出席世界郭氏宗親總會活動前被問及是否因富士康遭大陸調查等事件影響改低調，郭台銘並無置評。
中央社報道，鴻海集團旗下的富士康遭到大陸相關部門調查，加上多個連署站疑涉不法，郭台銘23日起沒有公開行程，郭辦昨發布新聞稿介紹，郭出席世界郭氏宗親總會活動並接任第12屆世界郭氏宗親總會理事長等情况。而郭台銘在活動前被媒體追訪時，僅說「我們全力拼連署」，但沒有評論富士康事件。
新竹、桃園、士林、屏東及高雄地檢署近日均查獲有人「花錢買人頭」暗助郭台銘連署。桃園地方法院繼日前收押4人後，昨再裁定2人涉嫌偽造連署書、1人涉嫌對連署人賄選，均收押、禁見。另有3人獲准保釋。
藍白協商時間料今公布 侯盼愈快愈好
至於藍白整合進入政黨協商階段後，國民黨黨內人士昨表示，雙方幕僚前日已碰面，先討論協商日期與地點，預計今天公布協商時間；而藍白協商內容，將包括聯合政府、增加立委席次、產生最強在野總統參選人等議題。
針對台灣民眾黨總統參選人柯文哲稱協商期限是11月20日選舉登記日，國民黨總統參選人侯友宜昨說，希望能愈快愈好，期盼拿出誠心誠意，快速面對藍白合作的議題，盡快有結果。