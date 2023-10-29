郭台銘低調6日首露面 沒評論富士康事件

中央社報道，鴻海集團旗下的富士康遭到大陸相關部門調查，加上多個連署站疑涉不法，郭台銘23日起沒有公開行程，郭辦昨發布新聞稿介紹，郭出席世界郭氏宗親總會活動並接任第12屆世界郭氏宗親總會理事長等情况。而郭台銘在活動前被媒體追訪時，僅說「我們全力拼連署」，但沒有評論富士康事件。

新竹、桃園、士林、屏東及高雄地檢署近日均查獲有人「花錢買人頭」暗助郭台銘連署。桃園地方法院繼日前收押4人後，昨再裁定2人涉嫌偽造連署書、1人涉嫌對連署人賄選，均收押、禁見。另有3人獲准保釋。

藍白協商時間料今公布 侯盼愈快愈好

至於藍白整合進入政黨協商階段後，國民黨黨內人士昨表示，雙方幕僚前日已碰面，先討論協商日期與地點，預計今天公布協商時間；而藍白協商內容，將包括聯合政府、增加立委席次、產生最強在野總統參選人等議題。

針對台灣民眾黨總統參選人柯文哲稱協商期限是11月20日選舉登記日，國民黨總統參選人侯友宜昨說，希望能愈快愈好，期盼拿出誠心誠意，快速面對藍白合作的議題，盡快有結果。