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中美同意習拜會 美官：正擬定細節 拜登晤王毅 稱須管理競爭 保持溝通管道開放

【明報專訊】美國總統拜登（Joe Biden）當地時間27日在白宮與中國外交部長王毅會面。拜登強調兩國都必須負責任地管理競爭、一同應對全球挑戰，並保持溝通管道的開放。王毅表示此次訪問的目的就是同美方溝通，「在重返峇里島基礎上，面向三藩市」，推動中美關係止跌企穩。在白宮新聞稿中提到，雙方將共同努力推動11月在三藩市舉行「習拜會」。美國官員也透露，美中官員原則上已經同意拜登和習近平下月舉行會談，細節仍在擬定中。

王毅：在重返峇里島基礎上，面向三藩市

王毅當天先與美國國務卿布林肯舉行第二場會談，隨後前往白宮，與拜登進行了約1小時的會晤，下午與白宮國家安全顧問蘇利文會談。據新華社報道，王毅首先轉達國家主席習近平對拜登的問候，表示此次訪問的目的就是同美方溝通，切實落實兩國元首重要共識，「在重返峇里島基礎上，面向三藩市」，推動中美關係止跌企穩，盡快回到健康穩定發展軌道。

習近平與拜登去年11月在印尼峇里島二十國集團（G20）峰會期間會面，並達成「峇里島共識」。當時兩國元首同意，雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商等。

王毅表示，一個中國原則和中美三個聯合公報是兩國關係最重要的政治基礎，必須排除干擾，切實維護。中方重視美方希望穩定和改善對華關係。要本着對世界、對歷史、對人民負責任態度，按照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動中美關係真正穩下來、好起來，這不僅符合兩國和兩國人民根本利益，也是國際社會的共同期待。

拜登對李克強逝世表哀悼

新華社指，拜登亦轉達對習近平問候，闡述了重視對華關係的立場，表示美方願同中方保持溝通，共同應對全球性挑戰。據白宮聲明，拜登強調兩國都必須負責任地管理競爭、一同應對全球挑戰，並保持溝通管道的開放。拜登還就中國國務院前總理李克強的逝世表示了哀悼。

布林肯提疆藏港人權問題 關注台海南海

美國國務院新聞稿指出，王毅和布林肯兩天內共舉行了7個多小時的會晤，布林肯提及恢復軍事溝通渠道的必要，強調避免誤解與誤判對雙方至關重要。第二天的聲明提到，布林肯談及新疆、西藏和香港人權問題，並對中國和菲律賓近日在南海仁愛礁的爭端表示關切，亦強調了維護台海和平穩定的重要性。雙方重申中美兩國人民關係的重要性，提及要努力增加直航航班數量。路透社引述美方資深官員表示，兩人的會談「坦承且深入」。

彭博社引述一名美國官員透露，美中官員原則上已經同意拜登與習近平11月舉行會談，可能會在三藩市亞太經合組織（APEC）峰會期間碰面，雙方仍在擬定細節。在白宮關於蘇利文與王毅會談的新聞稿中也提到，雙方重申希望維持戰略溝通渠道並開展更多高層外交，「包括共同努力推動拜登總統和習近平主席於11月在三藩市舉行會晤。」

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