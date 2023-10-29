習：引導各族樹立命運共同體理念

【明報專訊】中共中央政治局上周五（27日）下午就鑄牢中華民族共同體意識進行集體學習。中共中央總書記習近平強調，要引導各族人民牢固樹立休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的共同體理念；要把鑄牢中華民族共同體意識作為黨的民族工作和民族地區各項工作的主線，推進新時代黨的民族工作高質量發展。
要創新涉民族宣傳的傳播方式
央視報道，習近平在講話中指出，鑄牢中華民族共同體意識，需要構建科學完備的中華民族共同體理論體系。要優化學科設置，加強學科建設，加快形成中國自主的中華民族共同體史料體系、話語體系、理論體系。他強調，要創新涉民族宣傳的傳播方式，「講清楚中國特色解決民族問題的正確道路所具有的明顯優越性。」
推進各族流動融居 堅持區域自治
習近平表示，要面向各族群眾加強黨的理論和路線方針政策教育，加強黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史宣傳教育，用共同理想信念凝心鑄魂。深入實施紅色基因傳承工程，大力弘揚以愛國主義為核心的民族精神、以改革創新為核心的時代精神，不斷增強對中華民族的認同感和自豪感，振奮各族人民奮進新徵程、建功新時代的精氣神。
要推進各民族人口流動融居，建構互嵌式社會結構和社區環境，創造各族群眾共居共學、共建共享、共事共樂的社會條件，持續深化民族團結進步建立工作。堅持和完善民族區域自治制度，健全民族政策和法律法規體系，推動民族事務治理體系和治理能力現代化。
昨晚的央視新聞聯播畫面顯示，國務院總理李強未出席會議，據官方報道，他於27日下午結束在吉爾吉斯的訪問返回北京。