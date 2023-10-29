習：引導各族樹立命運共同體理念

要創新涉民族宣傳的傳播方式

央視報道，習近平在講話中指出，鑄牢中華民族共同體意識，需要構建科學完備的中華民族共同體理論體系。要優化學科設置，加強學科建設，加快形成中國自主的中華民族共同體史料體系、話語體系、理論體系。他強調，要創新涉民族宣傳的傳播方式，「講清楚中國特色解決民族問題的正確道路所具有的明顯優越性。」

推進各族流動融居 堅持區域自治

習近平表示，要面向各族群眾加強黨的理論和路線方針政策教育，加強黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史宣傳教育，用共同理想信念凝心鑄魂。深入實施紅色基因傳承工程，大力弘揚以愛國主義為核心的民族精神、以改革創新為核心的時代精神，不斷增強對中華民族的認同感和自豪感，振奮各族人民奮進新徵程、建功新時代的精氣神。

要推進各民族人口流動融居，建構互嵌式社會結構和社區環境，創造各族群眾共居共學、共建共享、共事共樂的社會條件，持續深化民族團結進步建立工作。堅持和完善民族區域自治制度，健全民族政策和法律法規體系，推動民族事務治理體系和治理能力現代化。

昨晚的央視新聞聯播畫面顯示，國務院總理李強未出席會議，據官方報道，他於27日下午結束在吉爾吉斯的訪問返回北京。