紐時：懷緬李克強 是在懷念對私企開明時代

企業主曬合影 嘆黃金十年不再

《紐約時報》27日的報道形容李克強是「溫和派」，該報刊登題為《中國人哀悼李克強，也哀悼一個希望尚存的時代》文章，指出李克強逝世所引發的悲痛，反映了「公眾對已被拋棄的改革與增長時代的失落情緒」。許多企業主都曬出了李克強在參觀企業時留下的合影，懷念政府鼓勵新產品和新商業模式的情景，稱那是創業的黃金時代。一名丁姓互聯網商人寫道：「（他）順道帶走的還有那黃金十年。」

日經亞洲：具人性化面孔中共領導人

英國BBC指李克強是受掣肘的溫和改革派，「中國經濟政策的務實主義者」，其總理生涯後期被邊緣化。《華爾街日報》報道稱，李克強「幫助塑造了中國的經濟政策」，在幾乎無實權的情况下，實際影響仍有限。《日經亞洲》撰文指，李克強是一名具有人性化面孔的中國共產黨領導人，網民對李逝世的反應，反映其開放、親近的不同尋常的聲譽。

新加坡《聯合早報》指出，當下中國的年輕人也不再像前輩一樣關心政治；這一突發事件不大可能像當年胡耀邦逝世般，影響中國政治。路透社引述專家分析，李的葬禮不會有任何重大象徵意義。