明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

紐時：懷緬李克強 是在懷念對私企開明時代

【明報專訊】西方主流媒體關注李克強逝世，多敘述其經濟政策，形容李為溫和派、務實主義者。美國《紐約時報》刊文指出，公眾懷緬李克強，反映了一種對他所代表的時代的懷念，即一個「經濟前景更好、對私營企業更開明的時代」。

企業主曬合影 嘆黃金十年不再

《紐約時報》27日的報道形容李克強是「溫和派」，該報刊登題為《中國人哀悼李克強，也哀悼一個希望尚存的時代》文章，指出李克強逝世所引發的悲痛，反映了「公眾對已被拋棄的改革與增長時代的失落情緒」。許多企業主都曬出了李克強在參觀企業時留下的合影，懷念政府鼓勵新產品和新商業模式的情景，稱那是創業的黃金時代。一名丁姓互聯網商人寫道：「（他）順道帶走的還有那黃金十年。」

日經亞洲：具人性化面孔中共領導人

英國BBC指李克強是受掣肘的溫和改革派，「中國經濟政策的務實主義者」，其總理生涯後期被邊緣化。《華爾街日報》報道稱，李克強「幫助塑造了中國的經濟政策」，在幾乎無實權的情况下，實際影響仍有限。《日經亞洲》撰文指，李克強是一名具有人性化面孔的中國共產黨領導人，網民對李逝世的反應，反映其開放、親近的不同尋常的聲譽。

新加坡《聯合早報》指出，當下中國的年輕人也不再像前輩一樣關心政治；這一突發事件不大可能像當年胡耀邦逝世般，影響中國政治。路透社引述專家分析，李的葬禮不會有任何重大象徵意義。

相關字詞﹕李克強逝世 西方價值觀 紐約時報 李克強

上 / 下一篇新聞