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安徽故居成花海 追思卡片多留撐改革開放字句

【明報專訊】李克強在安徽合肥的故居，從前天到昨晚，排隊獻花人群一直未斷，成千上萬束鮮花堆滿在外牆和小巷，現場追思卡片顯示不少群眾藉此表達支持改革開放的立場。而他曾主政過的河南省鄭州市，昨日開始有市民在湖邊廣場獻花悼念，入夜後獻花者愈來愈多，大家向巨幅遺像鞠躬致意，有人拭淚緬懷，有人當場痛哭。

2000年，時任河南省長的李克強親自主持規劃鄭東新區，他2015年曾前往視察，當地已變成一座現代化都市。李克強當時登上千璽廣場大廈（因造型被市民稱為「大玉米」）鳥瞰新區，臨離開時又忍不住停下腳步，到大廈下方如意湖參觀，說「我去看看這片湖吧，好長時間沒來了」。

昨日在鄭東新區如意湖畔的千璽廣場，沿湖堆放的鮮花愈來愈多。除了巨幅李克強遺像，還有大字「人民好總理，河南好書記」。

在李克強少年時期曾生活過的合肥市紅星路80號，昨住宅外擺滿了黃白菊花的花束。短片顯示，懷緬的人潮絡繹不絕，獻花的人有老有少，有父母攜帶小孩前往。鮮花把小巷堆滿，中間幾乎難以插足，比人高的花堆從紅星路排到了宿州路，現場需要交通管制。

周邊花店脫銷 多速遞員代客送花

有傳周邊的花店已脫銷，本報致電紅星路附近的花店，老闆告知現在只售祭奠用的花束，店內還有餘量，一束菊花要199元人民幣。附近亦有許多小販出售獻花，一支菊花10元。現場還有大批速遞員代外地客人送花。

李克強位於安徽定遠縣九梓村的祖屋前也有人獻花致意，花束和花籃圍了祖屋幾層，有村民當場跪下叩拜。

「人在幹天在看」 「長江黃河不倒流」

各地致哀李克強的花束大多留有卡片，有的寫「人在幹、天在看」、「長江黃河不會倒流」等語句。2022年3月李克強在最後一次總理記者會上，以「長江黃河不會倒流」表達中國改革開放不會走回頭路。

有人稱「一路走好，改革的路後輩們一定繼承您的遺志走下去」；有人寫「總理走好，未來交給我們」，落款「背對太陽的人」。還有人留言「6億人月均收入1000元」，這是李克強2020年記者會所說的數據。

相關字詞﹕常委 中共中央政治局 國務院 李克強逝世 李克強

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