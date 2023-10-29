全國報章頭版刊李訃告 南都配大樹 遺體已運回北京 喪禮規格按前正國級領導人辦理

李克強近日在上海休息，26日突然心臟病發，經搶救無效，27日凌晨零時10分逝世，享年68歲。自由亞洲電台引述不具名上海醫療界人士稱，李克強在上海浦東的東郊賓館游泳時突發心臟病，其後送往附近的上海中醫藥大學附屬曙光醫院搶救。另有上海消息稱，李克強去世時，夫人程虹在身邊。

網上多段短片顯示，前日下午一輛據信載着李克強靈柩的靈車離開上海的醫院時，身穿白袍的醫務人員排成一排送行，醫院周邊停泊了特警的車輛和警車，移靈車隊陣容盛大，前往機場途中沿路交通管制。

路人肅立送靈車 車輛按笛致敬

中央社指，李克強靈柩上周五由專機空運至北京西郊機場，然後移到解放軍總醫院（301醫院）。有片段顯示，當晚，車隊出現在北京街頭時，街道邊上不少市民安靜地肅立送行，過往的車輛按笛致敬。有保安人員在道路邊截停車輛和維持秩序。

內地的報章昨在頭版刊登李克強的訃告或離世消息。中共中央機關報《人民日報》、《光明日報》等主要中央級別報章，廣東省委機關報《南方日報》和上海市委機關報《解放日報》等各地黨委報章，格式多統一在頭版頭條刊發訃告全文，配上黑白照片。

至於其他地方報章亦多在頭版報道，惟編排風格不一。例如廣州《南方都市報》在標題下方，配上了一則茁壯茂盛的古木圖片故事，成為昨日網上最多人討論版面，網民紛指讓人聯想起歌曲《好大一棵樹》。該歌曲風行於1989年，歌詞內容表達了對前中共中央總書記胡耀邦離世的追念。同樣在廣州發行的《信息時報》也配上了古樹公園的圖片。

《北京晚報》則配上了一張天壇下的白菊花照片。在李克強曾執掌的河南，《鄭州晚報》頭版放置李克強黑白照，佔據版面三分之二。不過亦有地方小報僅在頭版報眉刊出訃告標題，內容刊於內頁。央視《新聞聯播》繼前日在第三條位置播報李克強訃告後，昨未有相關消息報道。

有高校生獲知不准組織悼念活動

按照前國家級正職領導人去世的喪禮規格，李克強遺體將於八寶山革命公墓火化，比照前全國人大委員長李鵬、萬里、喬石等人喪禮，習近平等黨和國家領導人到場送別，全國下半旗誌哀。有關喪禮一般在「頭七」當日進行，具體日期和安排仍待官方宣布。

而在安徽等地，原定周末舉行的合肥LMF音樂節延期舉辦。包括山東等地的高校學生接獲通知，不要組織任何線上或線下的悼念活動。

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