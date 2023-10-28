明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

力推「中國製造2025」 被視中美貿戰導火線淡出

【明報專訊】李克強於總理任內，曾推出被稱為「王牌計劃」的「中國製造2025」，於2015年兩會《政府工作報告》首次提出，旨在通過「三步走」實現製造強國的目標，隨後3年官方都列為重點政策宣傳。隨着2018年中美貿易戰展開，「中國製造2025」被視為導火線而淡出大眾視野，李克強也未再公開提及。

目標製造強國 連續3年列重點

2014年，工信部牽頭會同國家發改委、科技部等20多個國務院有關部門，組織50多名工程院士、100多名專家起草《中國製造2025》。李克強2015年提出該詞後，國務院同年5月發布通知，「中國製造2025」是中國實施製造強國戰略第一個十年的行動綱領。計劃包括3階段：2025年邁入製造強國行列、2035年中國製造業整體達製造強國陣營中等水平、新中國成立100年時綜合實力進入製造強國前列。

李克強於2015年走訪多個裝備製造業廠商，當年也被稱為「中國製造2025」元年，官方宣傳鋪天蓋地。之後3年的政府工作報告均提到「中國製造2025」。

2018年，中美貿易戰拉開帷幕，輿論稱「中國製造2025」觸動美國神經，美方認為中方補貼製造業廠商，並以各種方式控制產業鏈技術，「竊取」美國知識產權。在美國對華進口產品加徵關稅名單中，也提及「中國製造2025」相關技術。

中國其後開始淡化「中國製造2025」說法，同年6月起官媒未再提此詞，2019年兩會李克強也未再於政府工作報告提及。但有專家稱「中國製造2025」實際仍在進行。

相關字詞﹕中美角力 中國製造2025 李克強

上 / 下一篇新聞