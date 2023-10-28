力推「中國製造2025」 被視中美貿戰導火線淡出

目標製造強國 連續3年列重點

2014年，工信部牽頭會同國家發改委、科技部等20多個國務院有關部門，組織50多名工程院士、100多名專家起草《中國製造2025》。李克強2015年提出該詞後，國務院同年5月發布通知，「中國製造2025」是中國實施製造強國戰略第一個十年的行動綱領。計劃包括3階段：2025年邁入製造強國行列、2035年中國製造業整體達製造強國陣營中等水平、新中國成立100年時綜合實力進入製造強國前列。

李克強於2015年走訪多個裝備製造業廠商，當年也被稱為「中國製造2025」元年，官方宣傳鋪天蓋地。之後3年的政府工作報告均提到「中國製造2025」。

2018年，中美貿易戰拉開帷幕，輿論稱「中國製造2025」觸動美國神經，美方認為中方補貼製造業廠商，並以各種方式控制產業鏈技術，「竊取」美國知識產權。在美國對華進口產品加徵關稅名單中，也提及「中國製造2025」相關技術。

中國其後開始淡化「中國製造2025」說法，同年6月起官媒未再提此詞，2019年兩會李克強也未再於政府工作報告提及。但有專家稱「中國製造2025」實際仍在進行。