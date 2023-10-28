多國政要哀悼 韓高度評價李

美國駐中國大使館周五在官方微博發文，附上駐華大使伯恩斯的悼文：「我要向前總理李克強的家人、中國政府以及中國人民，對他的逝世表達我們的哀悼。」伯恩斯也提到，在與中共中央外事辦主任兼外長王毅的會晤中，美國國務卿布林肯也對李的逝世表示了哀悼。

日：正式訪日對雙方關係重要

日本共同社報道，日本官房長官松野博一昨提到，李克強2018年於日中韓首腦會談之際，對日本進行正式訪問等作為，在日中關係發揮重要作用，對李克強表示誠摯哀悼和祈禱。日本政府人士透露，日本政府將發唁電。

對於李克強病逝，澳洲總理阿爾巴尼斯表示深感悲痛，稱李克強任職期間兩國關係取得重大進展，包括締結《中澳自由貿易協定》，「我們希望看到它們進一步發展的願望」。

韓聯社報道，韓國外交部表示，李克強作為「韓國的好朋友」，為韓中兩國關係發展作出巨大貢獻，韓方給予高度評價。外交部一名官員表示，正就是否派人赴華參加葬禮一事討論和準備。不過按照慣例，中方通常不邀請外國政府、政黨和友好人士代表團赴華參加悼念活動。

台灣陸委會表示，除對家屬表達慰問之意，也會針對大陸情勢發展持續密切關注。

此外，印尼總統佐科維多多在X平台（前稱Twitter）表示深感悲痛，稱李克強為加強印尼與中國全面戰略伙伴關係所做貢獻，將永遠被人銘記。柬埔寨首相洪瑪奈向國務院總理李強致函，形容李克強逝世「代表着一名中國致力於國家穩定的最傑出政治人物」去世。馬來西亞前首相納吉布在facebook發文，對李克強逝世感到悲痛。

歐商會稱「外商重要對話者」

中國歐盟商會、上海美國商會均發表聲明，其中歐盟商會稱李是「外國商界的重要對話者」、「高度重視中國經濟的改革開放」，「在商會有幸會見他的場合，他始終密切關注在華經營的歐洲企業所關心的問題」。