2011訪港落區促顧基層 港府保安掀爭議

李克強2011年8月訪港3天，其間落區探訪長者中心、基層和中產家庭，又與多名地產商會面，並為金鐘新政府總部主持落成儀式。他當時宣布涵蓋經貿、金融等六大範疇36項政策「挺港」，曾引用李白《行路難》的「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」，寄語香港把握發展機遇。他又表明，中央要求香港「循序漸進推進民主」，冀政府着力發展經濟、改善民生。

麗港城阻拍攝 圍堵示威港大生

李克強訪港期間保安引起極大爭議，到訪麗港城期間， 一名身穿「平反六四」上衣居民遭警員帶走，有記者拍攝情况時遭便衣警員阻擋。時任警務處長曾偉雄事後稱警員看見「黑影」遂出手擋格，輿論譁然，監警會裁定涉事警員濫用職權。適逢港大創校100周年，李克強到港大主持慶典儀式同樣掀起風波，警方進入校園設「核心保安區」遭大律師公會質疑無法律依據，3名示威學生更遭警員推倒及圍堵一小時，時任港大校長徐立之批評警方行為不能接受。港大校委會事後成立檢討小組調查活動及保安安排。