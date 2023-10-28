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媒體評論區無法顯示 多地文娛活動取消

【明報專訊】李克強逝世的消息震撼民間，其生前影片和相關文章在社交平台熱傳。不過幾乎所有媒體的評論區被管控，無法看到評論內容。多地取消慶典活動和演出。本報訪問的北京市民則不願多談李的逝世。

官方公布李克強病逝消息後，微博有關李克強逝世的主題標籤，閱讀量超過20億次，討論量近60萬，多表達哀悼。大部分媒體帖文下方的評論無法顯示，例如「中國政府網」有關李克強離世的帖文轉發逾10萬次，只顯示了兩條評論。

受訪京民不願多談

安徽民眾李祖屋獻花

在北京，本報記者訪問多人，不少對李逝世表示關注，但面對媒體諱莫如深。一名北京市民說：「北京人不談政治……政壇活躍的也沒幾個北京人。談不談也都跟我們沒關係。」一名高中生說：「從『新聞聯播』的出場頻率就看得出來，他（李）是個幹實事的人。每天主持各處會議，還去各地走訪觀察。」唯該學生再三強調這只是自己看法，「對國家領導人有着很高的敬意，自己不夠資格隨便討論」。

法新社報道，在李克強故鄉安徽省定遠縣，有人到其祖屋門前獻花。網上圖片顯示，在合肥市紅星路80號、即李少年時住過的安徽文史研究館大院外，昨晚放滿鮮花，不少人圍觀。有民眾在卡上寫道：「長江黃河水不會倒流，人在做天在看。」

有網絡消息指李克強在上海東郊賓館病發，該酒店的微信小程式昨一度顯示停業至11月7日。多地發布通知取消文娛活動或慶典。貴陽各區市縣昨發通知，本周末路邊音樂會取消。深圳世界之窗亦取消昨日至周日的演出。內娛明星超話、粉絲後援會亦紛紛發布「禁娛」通知。

相關字詞﹕悼念 上海東郊賓館 李克強逝世 李克強

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