北京聞風：中美互動升溫 尋求擴展合作 ／文：鍾鳴九

據中國外交部網站消息，當地時間26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在華盛頓會見美國國務卿布林肯。另據美方透露，王毅還將與美國總統拜登及其國家安全事務助理蘇利文會面。

能否保持高層交往取決美方

外交學院國際關係研究所教授李海東稱，中美各領域互動已回暖，「中美關係仍處於『破繭成蝶』的過程之中，為此雙方前期做了很多努力，接下來能否繼續保持高層的交往勢頭，很大程度上取決於美方能否同中方相向而行。」

南京大學國際關係學院院長朱鋒說，中美對話溝通逐步恢復，主要得益於中方對中美關係的歷史定位和戰略把控。而本輪中美積極互動，不僅限於此前達成的機制性的實際溝通，還包括人文、社會、經貿等多領域，以及美國地方政府層級重啟對華接觸，這無疑也給中美關係注入新能量。

外界普遍預測，王毅此次訪美料將為「習拜會」鋪路。朱鋒分析，王毅此行預示下月在三藩市亞太經合組織（APEC）峰會上舉行第二次「習拜會」的可能性越來越大。「王毅訪美能夠為雙方第二次線下首腦會晤最後敲定一些細節和基本程序，同時也確實反映出兩國政府對首腦會晤的高度重視。」

另據北京消息人士透露，隨王毅訪美的成員中還有包括知名籃球運動員姚明在內的體育界、文化界、學術界等人士。李海東稱，訪美的隨行成員極具代表，表明了中美在各領域尋求更多密切協調和合作的願望。

中方努力尋更多合作空間

中美雙方本周密集釋放積極信號亦值得關注。習近平在會見紐森時說，中美在綠色發展、應對氣候變化等領域合作潛力巨大。此外，習近平與拜登在致美中關係全國委員會年度頒獎晚宴的賀信中，分別就兩國關係作正面表態。華駐美大使謝鋒亦稱，下階段中美還有一系列高層交往。

「尋求中美正確相處之道是兩國應該共同承擔的責任。」朱鋒指，中美關係已進入新時期，拜登政府將中國視為最大的戰略競爭對手，其既定戰略不可能有根本性變化，但中方繼續保持中美不衝突、不對抗等基調不會變，也正努力尋求更多合作空間以感染美國各界。

李海東認為，中美關係現在處在一個爬坡邁坎、往上恢復發展回暖的時期，雙方正在最大限度地克服前面數年由於美方對華政策的破壞性帶來的搖擺和動蕩，所以本輪彼此的互動，實際上標志中美進入到互信積累和更有效塑造雙方合作關係的階段。

文：鍾鳴九