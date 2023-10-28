藍白政黨協商延到下周 侯盼柯勿再拖

【明報專訊】台灣大選在野陣營的藍白合陷僵局，國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲陣營對人選產生是採民調或開放式初選無法達成共識，因此進入政黨協商階段。侯友宜昨表示，希望柯文哲不要拖，據他所知，政黨協商原本當天就要進行，結果又要延期到下周。柯文哲昨則表示，聯合政府與政黨合作應包含正在聯署衝刺的鴻海創辦人郭台銘。他說，政黨可在選前簽合作意向書，例如區域立委互相支援，但不分區各自努力。
據「中央社」報道，侯友宜昨日喊話希望柯文哲快速回應民意，並強調他「絕對是最重要與柯文哲合作的對象」，如果總統選舉都沒辦法合作，怎能奢望去談立委以及聯合內閣。柯文哲表示，政黨協商期限是11月20日總統及立委參選人登記日，他會努力到最後一秒，但也認為時間越後面越困難。
柯倡團結郭 不分區各自努力
柯文哲昨在競選總部舉行「聯合政府政策討論座談會」，邀請多名學者出席。他表示，現階段目標是打破贏者全拿、毫無制衡、有權無責的政治體制，民調顯示超過65%希望政黨輪替，因此要團結一切可團結力量，不僅是民眾黨、國民黨，也應包含郭台銘，「現階段台灣對財經視野最寬廣的人，為什麼不讓他一起加入？」
柯文哲說，政黨如何合作都還在摸索，但可在選前簽合作意向書，例如區域立委互相支援，不分區政黨票各自努力但不互相攻擊；更重要的是選後設計「聯合政府委員會」、立法院多數聯盟，只要做到公開透明、專業分工、清廉效率的原則，就可組織替人民服務的聯合政府。
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