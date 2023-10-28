藍白政黨協商延到下周 侯盼柯勿再拖

據「中央社」報道，侯友宜昨日喊話希望柯文哲快速回應民意，並強調他「絕對是最重要與柯文哲合作的對象」，如果總統選舉都沒辦法合作，怎能奢望去談立委以及聯合內閣。柯文哲表示，政黨協商期限是11月20日總統及立委參選人登記日，他會努力到最後一秒，但也認為時間越後面越困難。

柯倡團結郭 不分區各自努力

柯文哲昨在競選總部舉行「聯合政府政策討論座談會」，邀請多名學者出席。他表示，現階段目標是打破贏者全拿、毫無制衡、有權無責的政治體制，民調顯示超過65%希望政黨輪替，因此要團結一切可團結力量，不僅是民眾黨、國民黨，也應包含郭台銘，「現階段台灣對財經視野最寬廣的人，為什麼不讓他一起加入？」

柯文哲說，政黨如何合作都還在摸索，但可在選前簽合作意向書，例如區域立委互相支援，不分區政黨票各自努力但不互相攻擊；更重要的是選後設計「聯合政府委員會」、立法院多數聯盟，只要做到公開透明、專業分工、清廉效率的原則，就可組織替人民服務的聯合政府。