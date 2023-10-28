王毅：中美關係有雜音 中方淡然處之 應邀訪美會布林肯 稱需對話減誤判

路透社報道，王毅與布林肯27日早上再次見面，中美兩方官員各坐在長桌的兩邊。王毅當天稍後將到白宮會見蘇利文，預計還會與美國總統拜登（Joe Biden）交談。在稍早的中國外交部記者會上，發言人毛寧未證實王毅會否與拜登見面，僅表示「會適時發布信息」。美國前駐華外交官戴利（Robert Daly）對法新社表示，王毅可能向美方尋求保證，若習近平到訪三藩市，拜登政府不會通過發布嚴厲的對華新政策或公開評論，「令會議能夠順利進行」。

雙方首日會談前發表簡短談話。據新華社報道，王毅表示，他此次應邀訪美，是對布林肯6月訪華的回訪。中美兩個大國有分歧和矛盾，同時也有重要共同利益，有需要共同應對的挑戰。為此，中美需要對話，不僅應恢復對話，還要深入對話，全面對話，通過對話增進相互了解，減少誤解誤判，不斷尋求擴大共識，開展互利合作。推動兩國關係止跌企穩，盡快回到健康、穩定、可持續發展軌道。

布林肯：續維護自身價值觀

王毅說，中美關係中總會出現一些雜音，中方對此淡然處之。因為中方認為，判斷是非的標準不是看誰胳膊粗、誰嗓門大，而是要看是否遵循了中美三個聯合公報的規定，是否符合國際法和國際關係基本準則，是否順應了時代發展進步的潮流。中方相信，事實會證明一切，歷史會給出公正的評價。布林肯則簡單表示歡迎，並期待今後幾天建設性的會談。

美聲明未提港台 中方點到即止

約傍晚5時20分，雙方開始會談，並在晚7時半共進工作晚餐。美國國務院的新聞稿表示，這是中美高層會議的互訪，布林肯今年6月訪問北京，王毅如今訪問華府，也是保持開放溝通管道和負責任地管理美中關係的持續努力的一部分。聲明指，布林肯與王毅討論了一系列雙邊、地區和全球問題，包括解決分歧及探討合作。布林肯重申，美國將繼續維護自身和盟友的利益和價值。聲明並未提到台灣、香港、西藏和南海等美中存在明顯分歧的關鍵字。台灣《聯合報》也指出，相較先前幾次高層會面，中方挑明美國縱容支持台獨分裂勢力的濃墨重彩，王毅這次只重申中美三聯合公報，點到為止。

王毅此次訪美，是6月以來美國務卿布林肯、財長耶倫、總統氣候問題特使克里、商務部長雷蒙多、參議院多數黨領袖舒默、加州州長紐瑟姆先後訪華後，中國高層官員首次專程訪美。

綜合報道

（中美角力）