張庭傳銷案獲撤查封令 解封96房產20億存款

石家莊裕華區市監局於2021年6月5日以「涉嫌網絡傳銷」為由，對張庭（本名張淑琴）、林瑞陽（本名林吉榮）兩人旗下上海達爾威貿易有限公司立案調查，該公司主打化妝護膚自有品牌「TST庭秘密」；同年7月20日兩人公司名下96套房產被裕華區法院查封。

裕華區法院近日經審查認為，據「國家工商總局關於進一步做好查處網絡傳銷工作的通知」中第三條規定，「縣、市級工商、市場監管部門查處網絡傳銷案件，應在立案前或立案同時逐級報備至省級工商、市場監理部門」，現該報備已撤銷，法院對本案涉嫌網絡傳銷資產繼續實施保全措施的條件已經不具備。

政法委媒體披露裁決 未詳解釋

法院據此作出裁定，解除對張庭與其夫名下96套房產的查封，同時解除兩人名下多筆銀行存款的凍結，銀行賬戶也全部解封。案件申請費5000元，由裕華區市監局負擔。裁定於7月26日公布起開始執行。《法治周末》由中央政法委機關報法治日報社主辦，該報道援引法院裁判文書披露裁決，但未解釋為何「報備已撤銷」，以及該裁定早在7月26日公布但近日才曝光原因。

台媒：聽證會揭控方證據涉造假

台灣《聯合報》報道，去年11月該案曾進行4天聽證會，張庭的代理律師在現場舉證披露，直指裕華區市監局辦案人員出示的多處證據涉嫌造假，此案存在「違法製造管轄、非法調證、程式違法」等情形，強調在此情况下，裕華區市監局對此案並無管轄權。律師還認為，達爾威公司不具備傳銷的實質特徵，而是新興業態的電商，呼籲有關部門應該秉承包容審慎監管理念，防止扼殺創新的電商行業。

現年53歲的張庭為台灣彰化縣人，17歲時被星探看中接拍洗髮精廣告，從此踏入演藝圈，並迅速成為台灣的化妝品廣告女王。她近年與丈夫林瑞陽在大陸從事電商化妝品行業並進軍房地產。《聯合報》指張庭與其夫被涷結的銀行存款達20億元。「澎湃新聞」報道張庭與其夫公司名下被查封的96套房產價值17億元。

林瑞陽昨在抖音發視頻稱「我們的案子終於結案了」，聲稱會在全球各地重新找回代理，強調自己的產品一點問題都沒有。