明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

張庭傳銷案獲撤查封令 解封96房產20億存款

【明報專訊】備受關注的台灣知名女星張庭與其夫被控傳銷案逆轉，《法治周末》昨報道，河北省石家莊市裕華區法院經審查後裁定撤銷資產查封令，解封兩人名下價值17億元（人民幣，下同）的96套房產及20億元銀行存款。案件申請費5000元，則由提出立案的石家莊市裕華區市場監督管理局負擔。

石家莊裕華區市監局於2021年6月5日以「涉嫌網絡傳銷」為由，對張庭（本名張淑琴）、林瑞陽（本名林吉榮）兩人旗下上海達爾威貿易有限公司立案調查，該公司主打化妝護膚自有品牌「TST庭秘密」；同年7月20日兩人公司名下96套房產被裕華區法院查封。

裕華區法院近日經審查認為，據「國家工商總局關於進一步做好查處網絡傳銷工作的通知」中第三條規定，「縣、市級工商、市場監管部門查處網絡傳銷案件，應在立案前或立案同時逐級報備至省級工商、市場監理部門」，現該報備已撤銷，法院對本案涉嫌網絡傳銷資產繼續實施保全措施的條件已經不具備。

政法委媒體披露裁決 未詳解釋

法院據此作出裁定，解除對張庭與其夫名下96套房產的查封，同時解除兩人名下多筆銀行存款的凍結，銀行賬戶也全部解封。案件申請費5000元，由裕華區市監局負擔。裁定於7月26日公布起開始執行。《法治周末》由中央政法委機關報法治日報社主辦，該報道援引法院裁判文書披露裁決，但未解釋為何「報備已撤銷」，以及該裁定早在7月26日公布但近日才曝光原因。

台媒：聽證會揭控方證據涉造假

台灣《聯合報》報道，去年11月該案曾進行4天聽證會，張庭的代理律師在現場舉證披露，直指裕華區市監局辦案人員出示的多處證據涉嫌造假，此案存在「違法製造管轄、非法調證、程式違法」等情形，強調在此情况下，裕華區市監局對此案並無管轄權。律師還認為，達爾威公司不具備傳銷的實質特徵，而是新興業態的電商，呼籲有關部門應該秉承包容審慎監管理念，防止扼殺創新的電商行業。

現年53歲的張庭為台灣彰化縣人，17歲時被星探看中接拍洗髮精廣告，從此踏入演藝圈，並迅速成為台灣的化妝品廣告女王。她近年與丈夫林瑞陽在大陸從事電商化妝品行業並進軍房地產。《聯合報》指張庭與其夫被涷結的銀行存款達20億元。「澎湃新聞」報道張庭與其夫公司名下被查封的96套房產價值17億元。

林瑞陽昨在抖音發視頻稱「我們的案子終於結案了」，聲稱會在全球各地重新找回代理，強調自己的產品一點問題都沒有。

上 / 下一篇新聞