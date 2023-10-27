來不及民調初選 藍白合改政黨協商

朱立倫：侯柯在同張選票上最重要

中央社報道，侯友宜昨在朱立倫陪同下到台北文昌宮參拜後受訪，他說，以柯文哲訂10月底前決定最強參選人來說，不管是民主初選或全民調都來不及，如果來不及就要進入政黨協商。朱立倫說，最關鍵的總統大選，無論是「侯柯配」或「柯侯配」，就是要在同張選票上，這是民意所趨、也是民眾期待。

出席民眾黨彰化縣議會黨團成立大會的柯文哲回應說，「既然他要政黨協商，那就政黨協商」。柯稱藍白各層面合作都沒問題，唯一剩總統選舉；台灣超過60%民意、甚至達65%民意希望政黨輪替，因此，他不希望「2個個人問題」影響大局。

國民黨人士透露，國民黨的立場與原則是侯友宜與柯文哲要相互搭配，出現在總統選票上，不管侯柯配或柯侯配都好，才能對藍白雙方支持者有所交代。

侯友宜認為志同道合才能藍白合，總統和立委選舉是一體的，要談合作就是總統跟立委一起納入討論，如果連在選舉階段都無法合作，如何推動聯合政府。