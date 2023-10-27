李強赴上合峰會 稱組織初心「地區事地區作主」

新華社報道，李強說，回溯上合組織的初心，各成員國之所以走到一起，就是要使地區事務由地區國家自己作主、商量着辦，而不受域外國家干擾；展望未來，「我們要牢記初心使命，堅持成功之道」。

倡共築安全屏障 抗外來干涉

李強建議成員國要共同築牢地區安全屏障，堅決抵制外來干涉，盡快完善本組織應對安全威脅和挑戰機制，嚴厲打擊「三股勢力」和跨國有組織犯罪。在經濟復蘇推動方面，他希望合作建設安全、高效的交通體系，不斷推進貿易投資自由化便利化，維護產業鏈供應鏈平穩暢通。

會議由吉爾吉斯總理阿科爾別克．扎帕羅夫主持，他在會後發表的聲明中提到，會議簽署並通過了14份文件，其中聯合公報反映了各方就熱點問題以及進一步發展本組織內部多領域合作達成的一致立場。出席會議的有哈薩克總理斯邁洛夫，俄羅斯總理米舒斯京，塔吉克總理拉蘇爾佐達，烏茲別克總理阿里波夫，伊朗第一副總統穆赫貝爾，印度、巴基斯坦兩國則派外長與會。觀察員國白俄羅斯總理戈洛夫琴科、蒙古國總理奧雲額爾登等亦與會。