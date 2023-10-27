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神舟十七號3人順利進駐太空站

【明報專訊】中國載人飛船神舟十七號昨上午在酒泉衛星發射中心升空，8小時20分鐘後，3名太空人湯洪波、唐勝傑、江新林順利進入太空站，再次實現朝發夕至的太空旅行，兩批6名太空人在「天宮」內合影報平安。

朝發夕至 飛行全程歷時6.5小時

新華社報道，酒泉衞星發射中心問天閣南側門昨晨8時24分許打開，神舟十七號乘組3名太空人身穿乳白色艙內航天服走出，向中國載人航天工程總指揮許學強報告：「我們奉命執行神舟十七號載人飛行任務，準備完畢，請指示。」許學強喊「出發！」

據中國載人航天工程辦公室消息，昨上午11時14分，神舟十七號成功發射升空，飛船入軌後，於北京時間傍晚5時46分自動與太空站天和核心艙前向端口對接，整個過程歷時約6.5小時，用時與神舟十二號以來歷次神舟任務相近。

繁體「歡迎隊友」前合影報平安

成功對接後，神舟十七號太空人從飛船返回艙進入軌道艙，一個多小時後，做好各項準備的神舟十六號太空人乘組在北京時間晚上7時34分順利打開「家門」，熱情擁抱歡迎神舟十七號太空人，歡迎他們入駐「天宮」。大家在「歡迎隊友」字樣前方合影，四個繁體大字寫於紅紙上，充滿喜慶。

湯洪波在2021年乘搭神舟十二號升空，成為首批入駐中國太空站的太空人之一，時隔2年後重返「天宮」，親身感受太空站從「一居室」到「三居室」的變化，他也成為目前為止執行兩次飛行任務間隔最短的中國太空人。

兩個太空人乘組將在太空站進行在軌輪換，共同工作生活約4天時間。太空人景海鵬、朱楊柱、桂海潮將乘搭神舟十六號返回艙，10月31日返回東風着陸場。

神舟十七號乘組駐留太空站期間，將進行多次出艙活動，開展涉及微重力基礎物理、太空材料科學、太空生命科學、航天醫學、航天技術等領域的大量太空科學實（試）驗，完成艙內外設備安裝、調試、維護維修等各項任務。

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