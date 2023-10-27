發片證美艦穿插中國艦隊 華國防部斥「真正挑釁者」

短片顯示，8月19日在南海海域，中國海軍164艦在畫面左側向前航行，隸屬美軍太平洋艦隊的「約翰遜」號驅逐艦從右側穿插164艦艦艏，兩艦最近距離約670米。中國國防部表示，美艦闖入中國海軍編隊後，多次採取大角度轉向、急加減速、橫穿中方艦艏等挑釁動作，其行徑違反《中美海空相遇安全行為準則》等規定，危及雙方一線人員和艦艇安全。

吳謙強調，中美艦機近距離接觸的地點均是在中國周邊海空域，是美方跑到中國家門口來挑釁滋事。「你若不來，我能攔你？ 」

回應攔截：「你若不來，我能攔你？」

另據美國之音報道，中菲船隻近期在南海仁愛礁海域發生碰撞事件後，拜登周三對菲律賓表示支持，並強調任何對菲律賓飛機、船隻或武裝部隊的攻擊，都將觸發《美菲共同防禦條約》；列根號航母也到訪馬尼拉，美國駐菲大使館發言人說，列根號的訪問是美國與菲律賓伙伴關係和同盟的象徵。菲軍方稱，正探索與其他國家在南海進行聯合補給任務。

中國駐菲使館發言人發表聲明，批評美方用心十分險惡，中方對此強烈不滿和堅決反對。

（中美角力）