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路透指王毅今晤拜登 中美拒回應 將晤蘇利文 白宮：符雙方維持戰略溝通渠道承諾

【明報專訊】應美國國務卿布林肯邀請，中國外交部長王毅昨（26日）啟程訪問美國3天。白宮表示，國家安全顧問蘇利文當地時間周五將與王毅會談，指今次會晤符合雙方維持戰略溝通渠道的承諾。路透社報道，美國總統拜登將於周五在白宮會見王毅。中美高層近期互動頻繁，一般相信王毅此訪是為下個月在美國三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會期間，為上演「習拜會」鋪路。

綜合報道

對於王毅此訪，中國外交部表示，王毅「將同美方高層就中美關係及共同關心的國際地區問題深入交換意見，同美各界人士友好交流，表明中方在中美關係上的原則立場和正當關切」。美國國務院則指，布林肯與王毅將討論一系列雙邊、地區和全球問題，作為負責任地管理美中關係與保持開放溝通管道持續努力的一部分。

路透社昨引述消息人士指，拜登將於27日在白宮與王毅會晤。但白宮對此拒絕回應。如果拜登會見王毅，這也將是拜登自去年在印尼峇里島召開的二十國集團（G20）峰會期間短暫會見中國國家主席習近平、與印度新德里峰會與中國總理李強會面以來，他與中國政府的最高級互動。

昨日，中國外交部並未回應王毅會否與拜登見面一事，發言人毛寧表示，關於王毅外長訪美的情况，會及時發布消息。

兩國有意為「習拜會」造良好氣氛

中美高層近期互動頻繁，不過，北京目前暫未正式宣布習近平是否出席三藩市的APEC峰會。近日，兩國均在為有意促成「習拜會」營造良好氣氛。本周二，美中關係全國委員會在紐約舉行年會，習近平和拜登分別給年會致賀信，表達了希望合作和和平相處的願望。中國駐紐約總領事館周三舉行了「中美民眾對話」，該活動由清華大學和美中關係全國委員會共同舉辦。

昨日，北京雁棲湖畔也舉行一場「長城氣候對話」，由中國人民對外友好協會和美國加州—中國氣候變化研究院共同主辦。正在中國訪問的美國加州州長紐森和前港澳辦副主任、中國人民對外友好協會會長楊萬明出席並講話。

美眾院外交領袖籲勿輕信中國承諾

不過，美國眾議院外交事務委員會主席邁克爾．麥考爾（Michael McCaul）和委員會亞太小組委員會主席金映玉（Young Kim）25日在一份聯合聲明中，譴責王毅即將對華盛頓展開的訪問。美國之音報道，麥考爾和金映玉在聲明中呼籲，「在與王毅會面時，拜登政府不可輕信虛假承諾，而應該要求具體作為，包括釋放被關押在中國為人質的美國公民、停止出口芬太尼前體化學物質，和停止印太地區的軍事擴張。」

對王毅訪美，台灣外交部北美司長王良玉昨在記者會表示，台外交部一直密切關注美中高層互動，台美也有良好溝通渠道，但基於台美之間互信，相關細節不會對外說明。

（中美角力）

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