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載最年輕乘組 神舟十七今發射 太空站太陽翼受損 首執行艙外維修

【明報專訊】內地載人飛船神舟十七號確定今天（26日）上午發射升空，3名太空人湯洪波、唐勝傑及江新林昨亮相會見記者，由曾執行神舟十二號飛行任務的湯洪波擔任指令長，他們的任務包括首次進行太空站艙外試驗維修，官方形容是一項極具挑戰的工作。

官方指任務極具挑戰 乘組恢復全軍人

新華社報道，中國載人航天工程辦公室宣布，神舟十七號將於今天上午11時14分發射，飛船入軌後，約6.5小時後自動對接於太空站天和核心艙前向端口，形成三艙三船組合體。在軌駐留6個月期間，神舟十七號乘組將迎來天舟七號貨運飛船、神舟十八號載人飛船的來訪對接。

神舟十七號3名太空人是中國太空站建造任務啟動以來，平均年齡最小的乘組。本月滿48歲的湯洪波昨形容心情平靜，只想把任務完成，唐勝傑（33歲）和江新林（35歲）均是首次飛行。與神舟十六號首次有非軍人太空人不同，神舟十七號乘組均是軍人。

微小顆粒屢撞擊 受損「考慮之中」

載人航天工程發言人林西強在記者會表示，這次飛行任務將首次進行太空站艙外試驗維修作業。他說，在前期檢查中發現，太空站太陽翼多次受太空微小顆粒撞擊，造成輕微損傷。但他強調太陽翼受損「是在設計考慮之中」，目前太空站各項功能、性能指標均滿足要求。

或首獲地球背景太空站全貌圖

至於正駐留太空站的神舟十六號3人乘組，在與神舟十七號乘組完成在軌輪換任務後，10月31日返回東風着陸場。返回前，神舟十六號乘組還將視乎光照條件，由太空人手持高清相機通過飛船繞飛拍攝太空站組合體，有望在軌首次獲取以地球為背景的太空站全貌圖像。

林西強指出，中國第四批預備太空人（12至14人）將於年底前完成全部選拔工作，20餘名進入定選階段的航天駕駛員候選對象覆蓋海陸空三軍現役機師，航天飛行工程師和載荷專家候選對象主要來自有關工業部門、高校和科研機構；特別是有來自香港、澳門的數名候選對象進入到載荷專家選拔的最後環節。林說，「如果通過定選，來自香港和澳門的載荷專家可於明年初進入航天員科研訓練中心。」

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