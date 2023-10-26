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習近平見加州州長 籲倍加珍惜中美關係 美媒：熱情歡迎為訪美造氣氛

【明報專訊】中國國家主席習近平昨（25日）在北京人民大會堂會見美國加州州長紐森（Gavin Newsom）。習近平指出，中美關係發展到今天，成果來之不易，值得倍加珍惜；中方對美政策一以貫之，就是堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，中方會繼續朝這個方向努力，也希望美方同中方相向而行。

紐森是新冠疫情後首位訪華的美國州長，他當天還分別與中國國家副主席韓正、外交部長王毅會面，並和國家發改委主任鄭柵潔會談，簽署關於加強低碳發展和綠色轉型合作的諒解備忘錄。有分析認為，中方隆重接待紐森，是「魅力攻勢」的一環，為接下來的中美交往、習近平訪美營造氣氛。

新華社報道，習近平稱中美關係基礎在民間，希望在人民，未來在青年，活力在地方，希望紐森此訪增進雙方了解，為擴大中國同加州合作、推動中美關係健康穩定發展發揮積極作用。中美在綠色發展、應對氣候變化等領域合作潛力巨大，雙方可以加強這方面合作，將其打造成中美關係發展新亮點。

報道還稱，紐森表示，世界上沒有任何其他國家關係比美中關係更重要，地方交往是美中關係的重要組成部分。加州一直是美國對華合作的重要門戶，願推動加州加強對華交往交流，密切在氣候變化、新能源等領域合作。

當天稍早，韓正在迎接紐森時形容對方為「老朋友」。紐森對王毅說，「我在這裏期待着翻開新的一頁，重續我們的友誼」。王毅稱知道紐森這次訪華招致批評，但相信時間和事實必會證明這樣做符合加州人民意願，亦符合美國人民利益和國際社會期望。

紐森稱「表達支持一中政策」

紐森昨在記者會表示，和習近平還討論了合作打擊鴉片類藥物芬太尼，並向王毅提及人權和台灣問題。紐森說：「我表達了對一個中國政策的支持，以及美國不希望看到（台灣）獨立。」

美聯社報道指出，紐森此行受到中國領導人的熱情歡迎，與美中近年互動形成鮮明對比。《華爾街日報》形容中國正向美國發起一場「魅力攻勢」。本月上旬，習近平會見美國國會參議院多數黨領袖舒默率領的國會代表團；昨日，習近平還向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信，對基辛格博士獲獎表示祝賀，一個由中國商界、文化界和體育界人士組成的代表團出席該活動；同時，王毅將於26日至28日訪問華盛頓。《華爾街日報》引述亞洲協會政策研究所副總裁羅素說，過去幾周，他已看到中方正在為預期中的習近平6年半來首次美國之行做準備。

習會哥倫比亞總統

中哥升戰略伙伴關係

另外，習近平昨為來華進行國事訪問的哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）舉行隆重歡迎儀式，之後會談並宣布將兩國關係提升為戰略伙伴關係，互表支持彼此核心利益和重大關切，加強「一帶一路」合作等。哥倫比亞被視為美國「後院」。

相關字詞﹕加州 王毅 中美關係 習近平

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