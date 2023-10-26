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「雙11」網購節 電商價格戰開打 涉壟斷低價賣假貨 「淘寶一哥」遭圍攻

【明報專訊】一年一度內地「雙11」網絡購物節前天啟動，各大平台也開啟混戰，「淘寶一哥」遭電商巨頭京東、「抖音一哥」、職業打假人多方圍攻，他遭指控挾持廠商、壟斷產品價格，以及售賣假貨，相關話題前日起連續兩日衝上微博熱搜榜。有網民質疑，李佳琦直播間等網絡購物平台所謂「全網最低價」，可能只是帶貨主播推銷話術。

今年「雙11」依舊打價格戰，各平台喊出「最低價」、「賣貴就賠」等口號。向來標榜「全網最低價」的帶貨主播李佳琦，前天起相繼遭到多方指控。

京東斥簽「底價協議」

李佳琦品牌方否認

綜合中新網、「澎湃新聞」等媒體報道，「京東採銷喊話李佳琦」相關話題24日衝上微博熱搜榜。京東旗下自營烘焙組一名採銷人員在微信朋友圈發文，稱京東收到了家電品牌「海氏」律師函，被投訴理由為：某款海氏烤箱的京東價格低於李佳琦直播售價，違反海氏與李佳琦簽署的「底價協議」，並要求賠償巨額違約金。

京東工作人員認為該產品為京東自營產品，有自主定價權；並質疑個別超級頂端主播因一己私利，損害品牌商長期發展、消費者基本權益的「二選一」行為。

對於京東銷售人員的指摘，李佳琦所屬公司美ONE回應稱，李佳琦直播間和海氏品牌沒簽訂「底價協議」，從未要求品牌進行任何「二選一」；李佳琦直播間的定價權在於品牌。而海氏也發聲明稱，京東採銷人員發布的信息不實，否認存在底價協議。

內媒披露合同 涵限價細則

多方各持一詞之際，據「新浪科技」披露的一份李佳琦公司與品牌合作的合同細則顯示，對於合作品牌，美ONE從贈品價值、促銷力度、最優惠價格保證期限、最終成交價等方面皆提出相關限定。

抖音一哥批「挾持商家」

同時，有「抖音一哥」之稱的帳號「瘋狂小楊哥」，近日直播帶貨時，疑因產品跌破底價被封鎖庫存，多款產品購物鏈接被下架。對此，該公司主播「大楊哥」在直播間暗諷李佳琦簽署保密協議壟斷化妝品價格，表示開播前一個產品都沒有，「全被他（李佳琦）搞去了，全被他定的價」。

「瘋狂小楊哥」由一對「95後」雙胞胎兄弟創辦，抖音粉絲破億，其公司三隻羊網絡科技預計今年直播帶貨300億元人民幣。大楊哥批評李佳琦「挾持商家」，表示要到國家反壟斷局告狀，「那麼多商品，因為一個人搞亂套了」。

「李佳琦賣假和田玉」昨也成為熱門話題。職業打假人王海稱李佳琦在直播間賣的所謂和田玉根本不是和田玉，鑑定證書也是假的。涉事的鴛鴦金樓發聲明稱，打假短片是通過混淆、誤導、曲解等方式，嚴重侵害鴛鴦金樓的商業信譽和商品聲譽，已報警處理。

李佳琦被各路人馬圍攻之際，不少網民也質疑所謂的「全網最低價」，可能只是帶貨主播推銷話術。有網民表示，「不是你在他直播間買到便宜的東西，而是李佳琦讓你在其他地方買不到更便宜的東西。」

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相關字詞﹕電商平台 雙11 直播帶貨 網絡直播 李佳琦

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