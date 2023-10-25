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愛國教育法通過 元旦施行

【明報專訊】全國人大常委會昨表決通過《愛國主義教育法》，自2024年1月1日起施行。官媒指，制定該法，以法治方式推動和保障新時代愛國主義教育，對於振奮民族精神、凝聚人民力量，推進強國建設、民族復興，具有十分重大而深遠的意義。

新華社報道，這部旨在加強愛國主義教育、傳承和弘揚愛國主義精神的法律共5章40條，規定了愛國主義教育的主要內容，涵蓋思想政治、歷史文化、國家象徵標志、祖國壯美河山和歷史文化遺產、憲法和法律、國家統一和民族團結、國家安全和國防、英烈和模範人物事迹等方面；突出學校和家庭對青少年和兒童的教育，並對公職人員、企業事業單位職工、村民居民、港澳台同胞和海外僑胞等不同群體的愛國主義教育分別作出規定。　　

依照內地《立法法》規定，從草案到表決通過成為法律，一般要經過三次審議（三讀）；《愛國主義教育法》在二審即表決通過，表明人大常委會委員對該法已無異議。

李強簽頒《未成年人網絡保護條例》限消費

另外，國務院總理李強簽署國務院令，公布《未成年人網絡保護條例》，自2024年1月1日起施行。《條例》規定網絡服務提供者應合理限制不同年齡階段未成年人在使用其服務中的消費數額，防範並抵制流量至上等不良價值傾向；要求網絡遊戲服務提供者建立、完善預防未成年人沉迷網絡的遊戲規則，對遊戲產品分類並予以適齡提示。

相關字詞﹕工商聯 習近平 新時代 愛國主義教育法

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