王毅明訪美 鋪路習拜會

將晤蘇利文 商以巴俄烏南海議題

中國外交部發言人毛寧表示，外長王毅是應布林肯邀請訪美，訪問期間，王毅將同美方高層就中美關係及共同關心的國際地區問題深入交換意見，同美各界人士友好交流，表明中方在中美關係上的原則立場和正當關切；希望加強溝通對話，拓展務實合作，妥善管控分歧，共同推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

美國國務院周一（23日）也宣布王毅即將訪美消息，稱這是雙方作為負責任管理美中關係與維持開放溝通渠道持續努力的一部分。美聯社引述美方高級官員表示，王毅還會和美國國安顧問蘇利文會談；議題亦會觸及以巴衝突、 俄烏戰爭以及最近在南海發生的船艦相撞事件。

中美經濟工作組首辦視像會晤

另據財政部網站通報，根據國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰和美國財長耶倫7月在北京會談期間達成的共識，中美經濟工作組昨以視像方式舉行第一次會議。此次會議由兩國財政部副部長級官員主持。雙方就兩國及全球宏觀經濟形勢和政策、雙邊經濟關係、合作應對全球挑戰等議題深入、坦誠、建設地溝通。雙方將繼續保持溝通。

中國社會科學院美國研究所助理研究員馬偉對中通社表示，中美經濟工作組會議為APEC峰會期間兩國領導人的會面開了一個好頭，王毅的訪美則是最後敲定會面的具體行程及事項，為兩國領導人的再次會晤達成重要成果提供了保證。

WSJ：京「魅力攻勢」 鋪路習美國行

《華爾街日報》報道，北京正向美國發起一場「魅力攻勢」，旨在為習近平6年半來的首次美國之行鋪平道路，包括一支由商業、文化、體育界人士組成的中國代表團本周訪問紐約，參與系列公開交流活動，成員包括前NBA明星、中國籃球協會主席姚明。