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指藍白合侯柯要在同選票 限今答覆 侯鬆口可當副手 柯：像逼婚

【明報專訊】台灣總統大選「藍白合」談判出現新進展，國民黨總統參選人侯友宜接受台媒訪問表示，為力促政黨輪替，他不堅持選正的，當副手搭配民眾黨總統參選人柯文哲參選也可以，但強調一定要在同一張選票上，並定最後限期，希望柯今天（25日）前答覆。柯文哲昨回應稱感覺像是大黨打壓小黨，「簡直像逼婚」，但也希望在野整合能在月底解決。

侯友宜接受《聯合報》、《中國時報》等媒體訪問時透露，「藍白合」主要是卡在雙方對合作前提沒有共識，而非外界以為的合作方式。侯友宜強調，「選票要有我的人頭，我的選民才選得下去」；藍白整合有互補性，「我們也要想到民眾黨的支持者」，兩邊要互相包容。

侯友宜在專訪中首度鬆口，稱為力促政黨輪替，「成事最重要，個人榮辱都是小事」，合作方案可採「侯柯配」或「柯侯配」。侯辦規劃11月4日辦理民主初選投票，需要約10天做準備，所以希望柯文哲10月25日前回覆。

柯文哲本周四（26日）將公布聯合政府推動方式，侯友宜要求柯文哲在此之前必須回覆，否則比賽就「宣告結束」。他強調若柯不接受，下一步將進入政黨協調，「希望不要走到那一步」。

對於侯友宜拋出「侯柯配」甚至「柯侯配」，等於不堅持選正的，柯文哲昨召開記者會回應，稱不應用這種下「最後通牒」方式，還要人在一天內回覆，選票只有侯柯和柯侯，沒有選擇餘地，他感覺「簡直像逼婚」。

侯回應：先確認對象是否我 娶不娶趕快說

針對柯文哲「簡直像逼婚」質疑，侯友宜、國民黨主席朱立倫隨後共同開記者會，侯友宜笑稱「沒有逼婚啦！」他說，「如果朱立倫是媒人，我是結婚當事人，現在討論全民調如聘金多少、聘禮多少，問題是現在到底結婚對象是不是我？」他並再度喊話：「柯主席加油喔！看要怎麼做，到底是要娶我還是不娶我，要趕快說說喔！」

柯文哲昨結束記者會後，隨即前往拜訪國民黨大老、前立法院長王金平，密談一個多小時後，雙雙接受媒體採訪。針對侯友宜回應「要先確認結婚對象是不是他」是否覺得侯在「求婚」的問題，柯文哲先是大笑三聲，隨後表示「大家想一下」，先休息一個晚上再來。王金平則建議柯文哲要換位思考，彼此間換個位置想想立場。

賴：藍白合倘非為理念 是權位分贓

民進黨總統參選人賴清德在一場願景發表會上表示，「藍白合」如果基於理念，那是職務分配，如果不是因為理念，就是權位分贓，社會其實看得很清楚。

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