科大訊飛涉「辱毛」跌停 董事長：負面輿情有推手

學習機「藺相如」文批毛「心胸窄」

第六屆世界聲博會暨2023科大訊飛全球1024開發者節昨開幕，當天，承辦該活動的科大訊飛收盤時跌幅達9.97%，市值蒸發逾119億元人民幣（約129億港元）。綜合「澎湃新聞」、「海報新聞」等內地媒體報道，有人揭發關於科大訊飛學習機中的「藺相如」一文，出現「詆譭毛澤東」及「錯誤」史觀。

涉事的「藺相如」是一篇2015年的高中生作文，文章先是讚揚藺相如寬宏大量、為國家利益着想的品質，然後筆鋒一轉批評毛澤東。該作文寫道，毛澤東是一代偉人，「但我卻要說他是一個沒有氣量，不為大局着想的人」，認為毛澤東在長子毛岸英於韓戰陣亡後，「便對身邊每個人都產生了懷疑，劉少奇和彭德懷兩位革命先輩先後遇害，隨後便有了文化大革命」，又指文革「導致了中國的貧窮落後，老百姓是一天好日子也沒過上。這都是因為毛澤東心胸狹窄而引起的」。

該高中生作文的歷史時序出錯，前國家主席劉少奇、前國防部長彭德懷是在文革期間去世。同時，該作文被大量網民批評「侮辱毛澤東」，適逢昨日是毛岸英101年冥誕，今年（12月26日）是毛澤東誕辰130周年，引發網絡爭議。

科大訊飛在內地「人工智能（AI）企業百強榜」排第七，旗下學習機依託AI技術分析學生做題情况，從而實現因材施教。在作文方面，學習機提供批改服務，標榜「每一次練習都是模擬考試」。涉事作文同時還有學習機附「老師點評」：「作者通過三則小故事，寫出了『我』對藺相如的敬佩之情。」

稱事件意外 歸咎合作伙伴

對於「藺相如」一文，劉慶峰進一步解釋稱，相關內容由合作伙伴提供，科大訊飛審核過程還沒結束，相關人員就讓大家試用，導致出現問題。已在發現後第一時間下架，並對負責保障內容安全的合作伙伴作出處罰處理，同時內部已將用於大模型上的內容審核機制放在學習機上。劉慶峰又說，「中國的創新不容易，但是在我們剛剛開完發布會，突然就發現鋪天蓋地的負面輿情，（背後）有幕後推手。」