明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

科大訊飛涉「辱毛」跌停 董事長：負面輿情有推手

【明報專訊】知名科技企業科大訊飛股份有限公司昨（24日）在A股剛開盤即跌停。內地媒體當天披露，有家長在科大訊飛學習機的「藺相如」一文中，發現一些「詆譭」中共開國領袖毛澤東、扭曲歷史等內容，引發廣泛關注。科大訊飛董事長劉慶峰回應稱，該事件是一個意外，負面輿情背後有推手。

學習機「藺相如」文批毛「心胸窄」

第六屆世界聲博會暨2023科大訊飛全球1024開發者節昨開幕，當天，承辦該活動的科大訊飛收盤時跌幅達9.97%，市值蒸發逾119億元人民幣（約129億港元）。綜合「澎湃新聞」、「海報新聞」等內地媒體報道，有人揭發關於科大訊飛學習機中的「藺相如」一文，出現「詆譭毛澤東」及「錯誤」史觀。

涉事的「藺相如」是一篇2015年的高中生作文，文章先是讚揚藺相如寬宏大量、為國家利益着想的品質，然後筆鋒一轉批評毛澤東。該作文寫道，毛澤東是一代偉人，「但我卻要說他是一個沒有氣量，不為大局着想的人」，認為毛澤東在長子毛岸英於韓戰陣亡後，「便對身邊每個人都產生了懷疑，劉少奇和彭德懷兩位革命先輩先後遇害，隨後便有了文化大革命」，又指文革「導致了中國的貧窮落後，老百姓是一天好日子也沒過上。這都是因為毛澤東心胸狹窄而引起的」。

該高中生作文的歷史時序出錯，前國家主席劉少奇、前國防部長彭德懷是在文革期間去世。同時，該作文被大量網民批評「侮辱毛澤東」，適逢昨日是毛岸英101年冥誕，今年（12月26日）是毛澤東誕辰130周年，引發網絡爭議。

科大訊飛在內地「人工智能（AI）企業百強榜」排第七，旗下學習機依託AI技術分析學生做題情况，從而實現因材施教。在作文方面，學習機提供批改服務，標榜「每一次練習都是模擬考試」。涉事作文同時還有學習機附「老師點評」：「作者通過三則小故事，寫出了『我』對藺相如的敬佩之情。」

稱事件意外 歸咎合作伙伴

對於「藺相如」一文，劉慶峰進一步解釋稱，相關內容由合作伙伴提供，科大訊飛審核過程還沒結束，相關人員就讓大家試用，導致出現問題。已在發現後第一時間下架，並對負責保障內容安全的合作伙伴作出處罰處理，同時內部已將用於大模型上的內容審核機制放在學習機上。劉慶峰又說，「中國的創新不容易，但是在我們剛剛開完發布會，突然就發現鋪天蓋地的負面輿情，（背後）有幕後推手。」

相關字詞﹕詆譭 藺相如 毛澤東 科大訊飛

上 / 下一篇新聞