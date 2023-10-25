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李尚福秦剛免職 國務委員5剩3 防長懸空 李同時免國家中央軍委委員

【明報專訊】十四屆全國人大常委會第六次會議昨（24日）下午在北京閉幕。會議經表決，決定免去李尚福的國務委員、國防部長、國家中央軍事委員會委員職務，免去前外長秦剛的國務委員職務。國家主席習近平分別簽署有關主席令。這意味着李強內閣組建才7個多月，5名國務委員目前僅剩3人（王小洪、吳政隆、諶貽琴）。李、秦二人目前仍是中共第二十屆中央委員會委員，需待中央全會處理。

藍佛安任財長 陰和俊任科技部長

據新華社報道，昨日的會議一併免去財政部長劉昆、科技部長王志剛的職務，由藍佛安、陰和俊分別接任財政部長及科技部長。目前，國防部長一職懸空，官方暫未宣布防長繼任者。

今年7月，秦剛已被免去外交部長一職。在李、秦二人被免職前，兩人均在公共視線消失一個多月，官方最初的理由都是涉及健康原因。

李尚福傳涉軍事裝備採購受查

自8月29日在北京舉行的中非和平安全論壇開幕式發表演說後，李尚福從公眾視野消失。由於李也缺席預定於9月7日至8日越南在中越邊境主辦的防務合作年度會議，路透社引述知情人士指，中方的理由是李「身體不適」。

此後，關於李尚福落馬受查的傳聞甚囂塵上，但包括國防部、外交部在面對媒體提問時，均以「不了解情况」回應。中央政府網國務委員位置昨撤李及秦名字。

李尚福1958年生於四川成都，父親李紹珠曾任解放軍鐵道兵西南指揮部副司令員。李畢業於國防科技大學，1982年畢業後即在中國西昌衛星發射中心工作，並逐步升遷。2003年12月升至西昌衛星發射中心主任，此後並曾擔任「嫦娥二號」任務發射場區指揮部指揮長。中共十八大後，李尚福於2013年9月調離西昌衛星發射中心，升任中央軍委總裝備部司令部參謀長；2014年12月升任總裝備部副部長；2016年1月，擔任「軍改」後新成立的戰略支援部隊副司令員兼參謀長；2017年9月接替升任軍委副主席的張又俠，出任中央軍委裝備發展部長。

2022年10月中共20屆一中全會，李尚福升任中共中央軍委委員，成為首名戰略支援部隊出身的軍委委員；今年3月再於全國兩會期間，出任排名第一的國務委員兼國防部長。

此前，李尚福最廣為人知的事迹，是美國國務院於2018年9月宣布，中央軍委裝備發展部及作為部長的李尚福，因涉及向美方制裁的俄羅斯武器出口商購買軍火，被美方實施制裁。在李尚福脫離公共視野前，其在裝備發展部的下屬已有多人被調查，多方消息亦指，李尚福也因軍事裝備採購而接受調查。目前盛傳接任防長呼聲較高的包括中央軍委副主席何衛東、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立。

昨一同被免去國務委員職務的秦剛，已於7月25日經14屆全國人大常委會第4次會議免去外交部長職務。上任不足半年，秦剛也成為中共建政以來，任期最短的外交部長。

秦剛自6月25日之後未公開露面。當時包括內地網絡在內，關於其與鳳凰衛視節目前主持人傅曉田的桃色緋聞流傳。但與以往不同，內地網絡並未刪除有關傳聞信息。英國《金融時報》曾引述消息報道，秦剛與傅曉田發生婚外情，去年透過代理孕母在美國生育了一個兒子，秦亦因此被當局調查。

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相關字詞﹕緋聞 調查 國防部長 外交部長 李尚福 秦剛

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