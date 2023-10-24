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賀趙紫陽孫結婚 萬科王石緬「帶領改革」

【明報專訊】中共原總書記趙紫陽的長孫趙致遠上周六（21日）在港舉辦婚禮，萬科地產創辦人王石（圖）在微博發布影片祝賀，他在影片致敬趙紫陽，「感謝他帶領我們走出改革之路，同時感念他留給我們無盡懷念的八十年代」。

王石的影片發予趙紫陽的長子趙大軍，並以「大軍兄、嫂子」稱呼趙大軍夫婦，他說，「今天是令郎趙致遠與令媳朱嘉盈結婚的大喜日子，原打算跟老友周嶺一起去香港觀禮，因為在國外出差，只好遙祝婚禮圓滿、新人百年好合」。據微博帳號顯示，周嶺是紅學家、87年版電視劇《紅樓夢》編劇。

趙大軍在1989年六四事件前，曾是中石化高層。與一眾中共紅二代，包括前國家副主席榮毅仁兒子榮智健、前全國人大委員長李鵬的兒子李小勇、李小鵬等均為圈內人。但在六四事件後受趙紫陽株連，趙大軍一家人前往美國生活，在海南任職的二弟趙二軍，也被迫到海外避難。

王石在片中致敬趙紫陽，「值此喜慶之時，念起帶領我們走出改革之路的紫陽前輩以及他留給我們無盡懷念的八十年代。感喟之情，無以言表。謹向紫陽前輩致以最誠摯的敬意。他的高瞻遠矚，不僅啟發了一個時代的國運，更是涵養了歷史長河的境界。他的寬厚善良，不僅救助了無數要吃糧的百姓，更把福報留給了自己的裔孫」。

讚「啟發國運」 「無盡懷念」八十年代

他更稱，趙紫陽會知道改革開放一代人蓄積的能量，知道其兒女及後輩繼承的輝煌，也知道其長孫趙致遠與其同學朱嘉盈喜結連理。他最後以古詩作賀辭：「鳳凰於飛，梧桐是依。雍雍喈喈，福祿攸歸。」

明報記者

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