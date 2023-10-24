富士康遭陸查稅 路透引消息：事關台大選

兩名拒絕透露身分的消息人士表示，有幾間公司最近幾個月也遭大陸當局稽查，但只有富士康因政治因素被公布。

第一名消息人士表示，他們認為這次稽查旨在「警告」富士康，因為富士康一直將包括iPhone在內的部分生產線，從中國移到印度。這名消息人士又稱，在富士康創辦人郭台銘投入台灣大選之際，官媒公布富士康被查稅，不可能是巧合。

料警告生產線勿遷印度

第二名消息人士表示，這次查稅是「意料之外」且相對「不尋常」。富士康則發聲明表示，合乎法規是該公司在各地營運的「基本原則」，並會在相關作業和營運上積極與有關單位配合。

受消息影響，富士康旗下在內地A股上市的「工業富聯」昨開盤即跌超過10%，需停止交易。而郭台銘昨臨時取消行程，也引發外界聯想。郭辦表示，郭事先已更改行程，時間點巧合但與事件無關。

台行政院長陳建仁表示，相關單位已在第一時間與鴻海（富士康）保持聯繫，希望視情况提供協助。他並稱，台灣即將進入總統大選，政府會持續關注台商需求，繼續做台商後盾。