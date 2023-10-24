振民營經濟 國務院徵阻發展線索 最高檢促鞏民企保障 重點打擊涉黑罪行

國務院擬下月實地查16省區市

據「中國政府網」昨發布的《關於2023年度國務院推動高質量發展綜合督查徵集問題線索的公告》，國務院擬於11月組織開展2023年度國務院推動高質量發展綜合督查。對包括京津冀在內的16個省（區、市）、國務院相關部門進行實地督查。同時，國務院辦公廳向社會徵集阻礙民營經濟發展等問題線索。

當局從阻礙民營經濟發展、妨礙建設全國統一大市場、影響擴大國內需求、影響全面推進鄉村振興、保障和改善民生不到位，5個方面徵集問題線索。同時徵集有關地方和單位行政效能低，不作為、慢作為、亂作為等相關問題線索，以及對政府工作的意見建議。

國務院辦公廳表示，經營者和民眾如掌握上述方面的問題線索，可通過國務院「互聯網+督查」平台反映。就其中具代表性者，國務院辦公廳將及時轉交有關方面核查處理，國務院督查組亦將抽查覆核。

5方面徵問題線索 將抽查覆核

最高檢察院昨也印發《關於全面履行檢察職能推動民營經濟發展壯大的意見》，要求認識促進民營經濟發展的重要意義，堅持對各類市場持份者、各類所有制企業一視同仁、依法平等保護；全面準確把握涉民營企業刑事案件中從嚴和從寬的政策導向，堅持高質素高效率檢察履職辦案。

《意見》提出，要全面履行檢察職能，更好為民營經濟發展提供法治保障。其中，重點打擊侵犯民營企業合法權益的涉黑犯罪，依法懲治擾亂市場秩序罪行，維護公平競爭市場環境；依法懲治政府人員利用職務便利索賄受賄，打擊各類商業賄賂；加強檢察偵查工作，依法偵辦司法人員損害民營企業合法權益的職務犯罪；依法懲治和預防民營企業員工侵害企業合法權益；完善法律監督方法，優化民營經濟發展環境，並加強組織領導，提升保障民營經濟高質量發展能力水平。

今年7月19日，《中共中央、國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》指，民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是高質量發展的重要基礎，是推動中國全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標的重要力量。

據國家市場監督管理總局數據，中國登記在冊民營企業今年4月初突破5000萬戶，截至5月底達5092.76萬戶，較2012年底（1085.7萬戶）增長3.7倍，民營企業在企業佔比由79.4%提升至92.4%，進一步提升於國民經濟發展中的地位和作用。

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