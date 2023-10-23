富士康稅務用地受查 陸學者指台企應助推兩岸和平

【明報專訊】內地官媒《環球時報》昨（22日）報道稱，大陸稅務部門及自然資源部門「依法」對富士康集團的重點企業展開稅務稽查和用地情况調查。報道同時引述內地學者稱，包括富士康在內，台企在大陸分享發展紅利的同時，也應為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。官方暫未公布調查原因，台媒猜測與富士康創辦人郭台銘獨立參選可能保送民進黨總統參選人賴清德上台有關。鴻海集團昨下午發聲明稱，將積極配合相關調查。
《環球時報》引述消息人士稱，稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業展開稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情况進行現場調查。
報道引述廈門大學台灣研究院副院長張文生表示，有關部門對任何涉嫌存在違法違規行為的企業進行稅務稽查、用地情况調查，屬正常的依法行政，合情合理合法。富士康旗下企業有義務積極配合調查，若確有違法違規行為，應認錯認罰、加緊整改。
張文生表示，大陸歷來歡迎、支持台商到陸投資，依法保護台商台企合法正當權益。他強調，包括富士康在內，台資企業在大陸分享發展紅利、獲得長足發展，同時也應承擔相應社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。
台媒：或因郭參選 鴻海：積極配合
鴻海集團昨日下午發布聲明表示，「合法合規為鴻海在全球各地的基本原則，集團會積極配合相關單位的作業辦理」。
郭連署達門檻 台企聯曾稱失望籲歸隊
另據中央社報道，富士康創辦人郭台銘已宣布連署達參選門檻。儘管大陸目前未對此事評論，但大陸台商組織全國台企聯會長李政宏9月初已發布聲明，稱廣大台商對此「感到非常失望和憂慮」，呼籲郭台銘盡早歸隊。
大陸官方暫並未說明調查富士康的原因。當局在敏感時機或因應敏感議題對台商「出手」已有前例。2021年11月24日，大陸認定遠東集團捐助「台獨」，裁罰款人民幣約4.74億元。
國台辦發言人朱鳳蓮當時表示，在大陸投資的台企，對大陸不允許台企幹「吃飯砸鍋」的事心知肚明。幾天後，遠東集團董事長徐旭東投書媒體，表示反對台獨，支持「九二共識」。
賴清德：不要選舉到 就逼台商表態
民進黨總統參選人賴清德昨參加後援會活動時表示，台商是台灣資產，對大陸經濟貢獻也很大，中國大陸應珍惜照顧台灣企業，不要選舉到了，就用手段逼台商表態。