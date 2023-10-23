富士康稅務用地受查 陸學者指台企應助推兩岸和平

《環球時報》引述消息人士稱，稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業展開稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情况進行現場調查。

報道引述廈門大學台灣研究院副院長張文生表示，有關部門對任何涉嫌存在違法違規行為的企業進行稅務稽查、用地情况調查，屬正常的依法行政，合情合理合法。富士康旗下企業有義務積極配合調查，若確有違法違規行為，應認錯認罰、加緊整改。

張文生表示，大陸歷來歡迎、支持台商到陸投資，依法保護台商台企合法正當權益。他強調，包括富士康在內，台資企業在大陸分享發展紅利、獲得長足發展，同時也應承擔相應社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。

台媒：或因郭參選 鴻海：積極配合

鴻海集團昨日下午發布聲明表示，「合法合規為鴻海在全球各地的基本原則，集團會積極配合相關單位的作業辦理」。

郭連署達門檻 台企聯曾稱失望籲歸隊

另據中央社報道，富士康創辦人郭台銘已宣布連署達參選門檻。儘管大陸目前未對此事評論，但大陸台商組織全國台企聯會長李政宏9月初已發布聲明，稱廣大台商對此「感到非常失望和憂慮」，呼籲郭台銘盡早歸隊。

大陸官方暫並未說明調查富士康的原因。當局在敏感時機或因應敏感議題對台商「出手」已有前例。2021年11月24日，大陸認定遠東集團捐助「台獨」，裁罰款人民幣約4.74億元。

國台辦發言人朱鳳蓮當時表示，在大陸投資的台企，對大陸不允許台企幹「吃飯砸鍋」的事心知肚明。幾天後，遠東集團董事長徐旭東投書媒體，表示反對台獨，支持「九二共識」。

賴清德：不要選舉到 就逼台商表態

民進黨總統參選人賴清德昨參加後援會活動時表示，台商是台灣資產，對大陸經濟貢獻也很大，中國大陸應珍惜照顧台灣企業，不要選舉到了，就用手段逼台商表態。