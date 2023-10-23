明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

中國探月工程總設計師：近地小行星防禦任務 擬15年內首實施

【明報專訊】中國科協年會主論壇昨（22日）在安徽合肥召開，中國探月工程總設計師、深空探測實驗室主任兼首席科學家、中國工程院院士吳偉仁表示，未來15年，中國深空探測將在月球探測、行星探測、運載技術等3個領域，論證實施十大工程任務。其中，中國在行星探測領域計劃開展的工程包括在2030年首次實施近地小行星防禦任務。

據《科技日報》報道，「近地小行星防禦」是中國在行星探測領域五大工程之一。吳偉仁表示，「針對近地小行星撞擊地球這一極小概率、極大危害事件，我們將對一顆數千萬公里外的小行星實施動能撞擊，使其改變運行軌道，並在軌開展撞擊效果評估，實現『撞得準，推得動，測得出，說得清』」。

此前，《環球時報》引述中國深空探測實驗室系統研究院院長陳琦介紹稱，近地小行星撞擊地球事件在宇宙的時間長河中並不罕見，迄今為止，人類已發現的小行星數量還只是冰山一角，大量可能危及地球安全的近地小行星還隱匿於茫茫的太空之中。縱觀歷史，全世界的科學家提出了許多減緩小行星撞擊的辦法，其中達到瞬時作用的方法就包括動能撞擊以及核爆，而持續推離的方法包括引力牽引、附着推離、激光燒蝕和太陽光壓推動等。

計劃2030年實現動能撞擊

陳琦介紹稱，中國也已提出了近地小行星防禦的發展藍圖，並計劃在2030年實現一次對小行星的動能撞擊，2030到2035年間實現推離偏轉，而到2045年前初步具備小行星軌道控制能力。

相關字詞﹕防禦 撞擊 小行星

上 / 下一篇新聞