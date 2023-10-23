中國探月工程總設計師：近地小行星防禦任務 擬15年內首實施

據《科技日報》報道，「近地小行星防禦」是中國在行星探測領域五大工程之一。吳偉仁表示，「針對近地小行星撞擊地球這一極小概率、極大危害事件，我們將對一顆數千萬公里外的小行星實施動能撞擊，使其改變運行軌道，並在軌開展撞擊效果評估，實現『撞得準，推得動，測得出，說得清』」。

此前，《環球時報》引述中國深空探測實驗室系統研究院院長陳琦介紹稱，近地小行星撞擊地球事件在宇宙的時間長河中並不罕見，迄今為止，人類已發現的小行星數量還只是冰山一角，大量可能危及地球安全的近地小行星還隱匿於茫茫的太空之中。縱觀歷史，全世界的科學家提出了許多減緩小行星撞擊的辦法，其中達到瞬時作用的方法就包括動能撞擊以及核爆，而持續推離的方法包括引力牽引、附着推離、激光燒蝕和太陽光壓推動等。

計劃2030年實現動能撞擊

陳琦介紹稱，中國也已提出了近地小行星防禦的發展藍圖，並計劃在2030年實現一次對小行星的動能撞擊，2030到2035年間實現推離偏轉，而到2045年前初步具備小行星軌道控制能力。