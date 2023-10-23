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加州州長今訪華 商氣候政策伙伴關係

【明報專訊】美國加州州長加文·紐森（Gavin Newsom）計劃今起對中國進行一周的訪問，他將到訪廣東、江蘇、上海、香港等地，會晤國家和省級官員，討論氣候政策和潛在伙伴關係。加州州長辦公室發布聲明表示，「加州和中國掌握着解決氣候危機的關鍵」，「作為世界上最大的兩個經濟體，我們的伙伴關係對於為我們的社區及其他地區採取氣候行動至關重要」。

據「美國之音」報道，有分析人士稱，紐森的訪問是延續加州與中國氣候和環境合作的長期傳統。加州大學洛杉磯分校法學院埃米特氣候變化與環境研究所共同主任王立德（Alex Wang）說，「這次訪問是推進一些已簽署的協議，簽署一些新協議，並看看加州是否能從中國學到什麼」。

料參觀Tesla工廠 訪港大

紐森預計同中國官員和學者就治理氣候變化的共同努力交換看法，簽署深化氣候合作的新協議，並參觀上海Tesla（特斯拉）工廠。訪港時，紐森將到訪香港大學。這是紐森2019年擔任加州州長以來第二次訪問海外。

紐森與中國恢復交流的努力，基於加州與北京在貿易和氣候問題上長達15年的密切關係。今年8月3日，海南省政府和加州政府在加州首府薩克拉門托簽署諒解備忘錄，表示將在應對氣候變化、環境保護和推動清潔能源發展等領域展開進一步合作。

相關字詞﹕氣候問題 加州 中美關係

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