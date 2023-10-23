明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

中菲船艦仁愛礁兩度相撞 互斥非法 華：一涉阻菲運建材 一涉菲海警船「碰瓷」

【明報專訊】繼8月初中菲在南海圍繞仁愛礁發生衝突後，昨日兩度發生撞船事件。中國海警通報，菲律賓補給船擅闖仁愛礁海域，中國海警多次喊話警告無效下，對菲船進行攔阻，菲船「惡意碰撞」中方海警船。菲方表示，菲船被中國海警船撞擊，對中方危險、不負責任和非法行動予以最強烈譴責。

據「中國海警」官方微信號發布通報，昨日菲船擅自闖入仁愛礁鄰近海域，「中國海警船在多次喊話警告無效的情况下，依法對菲擅自闖入的船進行攔阻」。

中方：警告無效 依法攔阻

海警局表示，昨早上6時14分，菲「尤娜扎·五月」2號遊艇在中方事先提醒告知的情况下，「又無視我多次明確警告，以不專業、危險方式，故意穿越我正常執法航行的海警5203艦艦艏，導致輕微擦碰」。上午8時13分，菲海警4409船「蓄意挑事」，有預謀主動倒車，尾部與中國停車漂泊的瓊三沙漁00003船右舷發生擦碰，「惡意碰瓷」製造事端，升溫現場局勢。

中國海警發布現場影片，並稱菲船以危險方式接近中方船導致擦碰。海警局新聞發言人甘羽昨下午就此事發表談話。甘羽表示，擦碰事件「責任完全在菲方」。「菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，執意派出兩艘運輸船和兩艘海警船擅自闖入仁愛礁鄰近海域，企圖向非法『坐灘』（在海灘擱淺）軍艦運送違規建築物資。」中國海警船依法對菲搭載違規建材的船採取管制措施，對菲方運送食品等必要生活物資作出了臨時特殊安排，現場操作合理合法、專業規範。

菲：危險不負責任 強烈譴責

另據法新社報道，菲律賓武裝部隊表示，中國5203號海警船的危險攔截行動，導致該船與菲律賓武裝部隊承包的補給船，在距離南海仁愛礁約25公里處相撞。在另一相撞事故中，一艘執行例行補給任務的菲律賓海警船，被一艘「中國海上民兵船」撞。菲方稱，對中方危險、不負責任和非法行為予以最強烈譴責。

華外交部促菲拖走「坐灘」艦

中國外交部昨晚回應事件，發言人強調，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是中國領土。中方再次敦促菲方重視中方嚴正關切，盡快拖走非法「坐灘」軍艦。發言人稱，中方將繼續按照國內法和國際法，採取必要措施，堅定維護中國的領土主權和海洋權益。

相關字詞﹕外交部 仁愛礁 南海 中菲關係

上 / 下一篇新聞