中菲船艦仁愛礁兩度相撞 互斥非法 華：一涉阻菲運建材 一涉菲海警船「碰瓷」

據「中國海警」官方微信號發布通報，昨日菲船擅自闖入仁愛礁鄰近海域，「中國海警船在多次喊話警告無效的情况下，依法對菲擅自闖入的船進行攔阻」。

中方：警告無效 依法攔阻

海警局表示，昨早上6時14分，菲「尤娜扎·五月」2號遊艇在中方事先提醒告知的情况下，「又無視我多次明確警告，以不專業、危險方式，故意穿越我正常執法航行的海警5203艦艦艏，導致輕微擦碰」。上午8時13分，菲海警4409船「蓄意挑事」，有預謀主動倒車，尾部與中國停車漂泊的瓊三沙漁00003船右舷發生擦碰，「惡意碰瓷」製造事端，升溫現場局勢。

中國海警發布現場影片，並稱菲船以危險方式接近中方船導致擦碰。海警局新聞發言人甘羽昨下午就此事發表談話。甘羽表示，擦碰事件「責任完全在菲方」。「菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，執意派出兩艘運輸船和兩艘海警船擅自闖入仁愛礁鄰近海域，企圖向非法『坐灘』（在海灘擱淺）軍艦運送違規建築物資。」中國海警船依法對菲搭載違規建材的船採取管制措施，對菲方運送食品等必要生活物資作出了臨時特殊安排，現場操作合理合法、專業規範。

菲：危險不負責任 強烈譴責

另據法新社報道，菲律賓武裝部隊表示，中國5203號海警船的危險攔截行動，導致該船與菲律賓武裝部隊承包的補給船，在距離南海仁愛礁約25公里處相撞。在另一相撞事故中，一艘執行例行補給任務的菲律賓海警船，被一艘「中國海上民兵船」撞。菲方稱，對中方危險、不負責任和非法行為予以最強烈譴責。

華外交部促菲拖走「坐灘」艦

中國外交部昨晚回應事件，發言人強調，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是中國領土。中方再次敦促菲方重視中方嚴正關切，盡快拖走非法「坐灘」軍艦。發言人稱，中方將繼續按照國內法和國際法，採取必要措施，堅定維護中國的領土主權和海洋權益。