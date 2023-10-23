尋穩定關係 澳總理下月訪華晤習 華商務部：葡萄酒世貿爭端中澳達共識

據路透社報道，阿爾巴尼斯22日宣布訪華確切日期，並表示期望穩定與最大貿易伙伴中國的關係。阿爾巴尼斯在聲明中表示期待訪華，並稱這是「確保兩國關係穩定和富有成效的重要一步」。他對雙方讓包括葡萄酒在內的澳洲產品重返中國市場所取得的進展表示歡迎。他也表明，期待與習近平和李强就澳洲的國家利益展開接觸。

中方審查葡萄酒關稅 澳：暫停申訴

2020年澳洲呼籲調查新冠病毒起源後，中國政府決定對大多數澳洲葡萄酒徵收高達218%的關稅，這一決定使澳洲對華葡萄酒貿易大幅下跌。目前，中澳雙方已達成協議，中方將對葡萄酒關稅進行預期5個月的審查。審查結果出爐前，澳方會暫停在世貿組織有關葡萄酒關稅的申訴，如果審查結束時，關稅仍未取消，澳方則將重啟申訴。

中國商務部官網昨天發布消息，商務部新聞發言人表示，中澳在世貿組織框架下，就彼此關切的葡萄酒、風塔等世貿爭端進行了友好協商，並達成妥善解決的共識。商務部同時強調，中澳互為重要貿易伙伴，「我們願與澳方一道，繼續通過對話協商，相向而行，共同推動雙邊經貿關係穩定健康發展」。

料研經濟氣候民間聯繫合作

澳洲總理辦公室在聲明中稱，中國是澳大利亞最大的貿易伙伴，雙邊貿易額佔澳洲貿易總額的近三分之一，穩定的澳中關係符合兩國利益。澳洲致力於消除貿易障礙，將繼續通過對話協商解決大麥、葡萄酒等貿易爭端。訪華期間，阿爾巴尼斯將與中方討論在經濟聯繫、氣候變化和民間聯繫等多個領域的合作。

阿爾巴尼斯今年9月7日與李强在印度尼西亞出席東盟系列峰會期間舉行會晤，並確定年內訪華。澳聯社指出，這是阿爾巴尼斯就任澳總理以來首次訪問中國，也是2016年以來澳總理首次訪華。今年是澳洲工黨籍前總理惠特拉姆訪華50周年，阿爾巴尼斯此訪亦具紀念意義。

另據《聯合早報》消息，中國駐澳洲大使肖千上周三表示，阿爾巴尼斯今年訪華將推動中澳關係得到改善。肖千指出，中澳的共同點大於分歧，這為兩國關係恢復正常提供基礎背景，中方希望中澳關係「超越穩定，得到進一步改善」。

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