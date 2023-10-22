比賽規則各為己 藍白不讓合不來

柯拋聯合政府「不整碗捧去」 提協調機制

藍白合最新進展，是柯文哲前日證實，他和國民黨主席朱立倫、侯友宜日前都見過面。他認為，若要政黨合作，選舉前要先有「選舉協調委員會」，選後要再成立「政黨協商委員會」討論政府職務分配，並設立「政黨爭議委員會」作為兩黨協調機制。

柯文哲一直強調藍白整合選總統他要「當正的」，並拋出聯合政府議題，不過他也強調民眾黨不會「整碗捧去」，國民黨人比民眾黨多，當然是主力。

藍提初選：深藍鐵票 有組織動員優勢

白倡民調：贏面高 受年輕人歡迎

藍白合第一次會議於10月14日登場，邁出實質一步。不過，原本期待盡早舉行的二會至今無法舉行，在於「最強候選人」的推派方式上，雙方互不相讓。

國民黨主張採用美國、法國、韓國等民主國家行之有年的開放式民主初選，由民眾投票，展現直接民意。實施方式是在22縣市或73區域立委選區，設立初選投票所，參加投票民眾不分黨派，必須親簽政治理念（在野整合下架民進黨）認同卡，才可投票，採實名制，驗身分證。

民眾黨認為，「開放式民主初選」與柯辦在會前所提出的「全民調」建議差距過大。民眾黨提出以雙方共推的5間民調公司、市話手機各半、採對比式民調，以平均數決定結果，認為更趨近於全體選民結構與真實民意。柯陣營為此提出A、B兩套全民調方案，分別參考2020年國民黨、民進黨的總統初選方式，題目皆有納入鴻海創辦人郭台銘。

對此，藍白陣營都指摘對方，所提出比賽規則只是想己方參選人獲得優勢。

台灣龍華科技大學助理教授賴榮偉分析，國民黨是百年大黨，有深藍的票、長者的票，有組織動員能力，柯文哲是小黨沒有組織動員能力，用投票方式，侯友宜出線機會大。另一邊廂，柯文哲民調又比侯友宜高，年輕人喜歡他，以民調的話，柯文哲贏面非常高，導致雙方僵持不下。

對待郭營 藍視「叛徒」白視助力

在討論如何整合時，柯營多次強調，不可忘記了決定以連署方式參選的鴻海創始人郭台銘。

郭台銘原是國民黨黨員，4年前因不滿國民黨徵召前高雄市長韓國瑜參選總統等原因退黨。今年初郭又表態爭取國民黨提名，5月侯友宜出線時他還表示會支持，到8月再宣布獨立參選。

決定參選時，郭台銘提出的一個口號是，促進在野整合。惟侯營不再提郭，柯文哲則指出，在野唯一勝選可能，就是他當正的，藍當副手，郭台銘一定要拉進來，要有角色，這樣他（柯）會贏，且會大贏。

郭台銘幾乎被國民黨內視為「叛徒」，而對柯來說則是強大助力。這只是藍白其中一個分歧。

島內輿論基本認同，在野陣營要成功「下架民進黨」，似乎唯有整合成一組人馬此條出路。2004年台灣總統大選，國民黨參選人連戰及親民黨參選人宋楚瑜曾整合參選，但與藍白合不同，「連宋合」是泛藍陣營整合。

白營具綠色彩 柯曾言「最討厭國民黨」

柯文哲棄醫從政，得益於綠營相助，民眾黨內有相當數量的前民進黨黨員。甚至，柯文哲競選辦公室主任周榆修上周就被爆仍是民進黨員，雖然民眾黨允許雙重黨籍，但民進黨禁止，他宣布退出民進黨。換言之，藍白原本在政治理念上就有明顯分野，在野整合呈現了「貌不合神已離」的觀感。

民進黨立委莊瑞雄揶揄：「國民黨是柯文哲內心一輩子最討厭的人，怎麼跟他們合？」柯文哲還在台大醫學院授課時，就曾對學生講「我生平最討厭三樣東西：蚊子、蟑螂、國民黨」。

民眾黨做關鍵少數 競合為生存空間

已退出民進黨的前立委沈富雄認為「藍白合機率非常低」。作為資深政治人物，沈富雄判斷，柯文哲知道自己選不上，所以不要藍白合，但有件事情永遠沒忘掉，那就是他要做關鍵少數，「他就是在賭國民黨、民進黨其中一黨恐怕不會（立院席次）過半」。

實際上，柯文哲如何選擇與藍綠營的合作及競爭，牽涉民眾黨在政壇的生存空間。

8年前，在綠營實現政黨輪替時，與聚攏太陽花運動能量新成立的政黨「時代力量」合作，協調選區人選，甚至蔡英文幫忙為時力站台造勢，是後者得以崛起的其中一個因素。但完全執政的民進黨並不需要關鍵少數，蔡英文第二個任期發動強勁吸力，時力內部出現親綠與否的路線之爭，最後因內訌而逐漸式微，第三大黨的地位被民眾黨取代。

柯文哲從政，也得益於民進黨在2014年台北市長選舉時禮讓襄助，但雙方關係高開低走。到2018年民進黨不再禮讓、派人參選台北市長，雙方關係破裂。柯文哲險勝連任後，與綠營持續針鋒相對，民眾黨得以扮演關鍵少數角色。非藍非綠，正是柯文哲參選後民調緊追賴清德的重要原因。網絡大數據顯示，柯文哲是「討厭藍綠」族群的情緒出口。

而在某種程度上，民眾黨至今仍未擺脫「一人政黨」的色彩，「柯北」要為黨內小雞們的立委選情負責。面對基層反映立委選舉「藍白合」，柯文哲前日就直言，對於立委參選人來說，當然會希望爭取更多人站台並且勝選；他呼籲國民黨，2024除了總統選舉外，還有立委選舉，不要搞到兩邊輸掉。

與國民黨合作，會導致民眾黨「被吃掉」、失去支持，還是使黨的利益最大化？柯文哲如何對待「藍白合」，相信不久將見分曉。

明報中國組

（台選觀察．在野整合）