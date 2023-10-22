歐美同學會110周年 習籲留學生弘揚報國傳統

新華社報道，習近平稱歐美同學會是中共領導下的具有群眾性、高知性、統戰性的人民團體，新征程上，歐美同學會要增強政治性、先進性、群眾性，繼續發揮留學報國人才庫、建言獻策智囊團、民間外交生力軍作用，強化思想引領和組織建設，為黨和國家事業發展廣聚天下英才、廣集創造偉力。

王滬寧：把留學人員團結在黨周圍

中央統戰部部長石泰峰在會上宣讀了習近平的賀信，全國人大常委會副委員長、歐美同學會會長丁仲禮作報告，全國政協主席王滬寧出席並講話。王滬寧在講話中表示，習近平的賀信「深刻闡明了歐美同學會的使命任務，對廣大留學人員提出殷切期望，為做好新時代留學人員工作提供了根本遵循」，要抓好貫徹落實。

王滬寧強調廣大留學人員要以滿腔愛國熱情報效祖國、服務人民，「立自力更生的志氣、硬自強不息的骨氣、長獨立自主的底氣」。他希望歐美同學會要堅持黨的全面領導，更好把廣大留學人員團結在黨的周圍。

內地近年加強引導海外人才回流，《中國新聞周刊》昨報道，近一年來，北京、上海、重慶、廣東、山東、四川、河南、河北、山西在內多個省級行政區，已對歸國留學生開放定向選調（選拔調用公職人員），有關留學生須畢業於各省份公布的境外大學名單。