明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

歐美同學會110周年 習籲留學生弘揚報國傳統

【明報專訊】內地歐美同學會成立110周年慶祝大會昨（21日）在北京舉行，國家主席習近平在賀信中表示，希望廣大留學人員弘揚留學報國傳統，愛國為民，自信自強，開拓奮進，開放包容，投身創新創業創造時代洪流，助力中外文明交流互鑑，在推進強國建設、民族復興偉業中書寫人生華章。

新華社報道，習近平稱歐美同學會是中共領導下的具有群眾性、高知性、統戰性的人民團體，新征程上，歐美同學會要增強政治性、先進性、群眾性，繼續發揮留學報國人才庫、建言獻策智囊團、民間外交生力軍作用，強化思想引領和組織建設，為黨和國家事業發展廣聚天下英才、廣集創造偉力。

王滬寧：把留學人員團結在黨周圍

中央統戰部部長石泰峰在會上宣讀了習近平的賀信，全國人大常委會副委員長、歐美同學會會長丁仲禮作報告，全國政協主席王滬寧出席並講話。王滬寧在講話中表示，習近平的賀信「深刻闡明了歐美同學會的使命任務，對廣大留學人員提出殷切期望，為做好新時代留學人員工作提供了根本遵循」，要抓好貫徹落實。

王滬寧強調廣大留學人員要以滿腔愛國熱情報效祖國、服務人民，「立自力更生的志氣、硬自強不息的骨氣、長獨立自主的底氣」。他希望歐美同學會要堅持黨的全面領導，更好把廣大留學人員團結在黨的周圍。

內地近年加強引導海外人才回流，《中國新聞周刊》昨報道，近一年來，北京、上海、重慶、廣東、山東、四川、河南、河北、山西在內多個省級行政區，已對歸國留學生開放定向選調（選拔調用公職人員），有關留學生須畢業於各省份公布的境外大學名單。

上 / 下一篇新聞