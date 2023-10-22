賴清德：任何政黨接受「九二共識」自欺欺人

中央社報道，賴清德昨出席「2023雷震民主人權紀念講座」時表示，台灣的民主不是從天上掉下來，台灣面臨大陸併吞的威脅，大陸不放棄武力犯台，對台灣進行經濟制裁、滲透統戰，「如果還有任何政黨、政治領袖仍然接受一中原則的『九二共識』，或『兩岸一家親』的口號，甚至認為藉由和平協議就有辦法得到和平，這是自欺欺人，也是誤人誤己」。民眾黨總統參選人柯文哲昨日亦出席講座。

賴清德表示，蔡英文在今年雙十演說中，提到以維持現狀為核心與北京發展和平共存之道，他的使命就是守護台灣，未來他會以和平做為燈塔、以民主做為指南針，在波濤洶湧的國際局勢中，帶領台灣這條船勇往前進。

競選總部「開箱」 蔡英文站台

蔡英文昨日和賴清德同台「開箱」位於台北北平東路的競選總部，此處也是蔡英文2016年和2020年的勝選地。賴清德稱希望延續其兩次競選的福氣，在2024大選能夠圓滿成功、高票當選，延續綠色執政。蔡英文表示，在所有參選人中，賴清德準備最充足，是最適合帶領台灣往前走的人選。