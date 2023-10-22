訓練假彈擊中34人賞鯨船 台軍：雷達未發現

台灣《中國時報》昨報道，涉事賞鯨船「超級星3號」前日下午2時許出海，天降黑色異物擊中該船後落海，無法確認是否為炮彈，賞鯨船簡姓業者直言：「大家都嚇得要死！」事後檢查發現，船長室玻璃龜裂，船頭白鐵扶手凹陷，幸5名船員和29名遊客無人傷亡，「超級星3號」於下午5時許返抵烏石港。

中央社指，台灣國防部發布新聞稿說明，軍備局大福兵試場早於9月18日發布10月射擊通報，公告事發當天對海面管制區實施射擊。前日下午2時至下午4時30分，軍方對管制區實施雷達掃瞄，確認無船隻後，便射擊120厘米迫擊炮假彈（內無炸藥），但於下午5時10分接獲海巡署通知，疑似波及漁船。

航迹揭賞鯨船進射擊管制區

《聯合報》報道，facebook帳號「Taiwan ADIZ」根據AIS航迹紀錄指出，賞鯨船曾進入管制區範圍北端線以南，而賞鯨業者提供的照片中，更明確標示了中彈點正好在管制區內。賞鯨船體長約26米，可能會被雷達判定為海浪回迹；而軍方沒有請海巡署派艇戒護，也可能涉及行政疏失。

台灣軍方射擊訓練早前也曾發生意外。今年8月9日，空軍嘉義基地一架F16V戰機在台東九鵬外海執行海空實彈射擊訓練，當進行通用2000磅空對地炸彈投擲任務時，因炸彈投偏未能命中目標，強大的震波影響數公里安全距離外的警戒海巡艦艇。