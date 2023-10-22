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英廣告巨擘滬辦遭搜查 拘3前現高管 通報指利用職務便利收受巨額賄賂

【明報專訊】隸屬英國廣告巨擘WPP集團的群邑集團（GroupM）駐上海辦事處，近日據英美傳媒披露遭中國警方搜查，其中一名財務高管被扣留，另有兩名前員工被捕，報道稱未能確認3人被捕原因。昨晚，上海警方通報破獲一宗商業賄賂案件，並抓獲「某廣告公司」高管底某等3名疑犯，消息指涉案公司即為群邑集團。

全球最大廣告公司WPP

中國首席執行官遭問話

上海市公安局經濟犯罪偵查總隊官方微博帳號「上海經偵ECID」指出，上海市公安局經偵總隊近日聯手市場監理部門破獲該宗商業賄賂案，經初步查證，底某、姚某、洪某等3人2019年至2023年2月在某廣告公司任職期間，利用職務便利收受巨額賄賂。目前，3人因涉嫌非國家工作人員受賄罪被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

網媒Campaign Asia-Pacific指出，群邑被捕3人是Rycan Di、Yao Lan、Diana Hong。其中Rycan Di是群邑中國首席媒介投資官底飛的英文名；Yao Lan是前群邑中國數字媒體購買董事總經理姚嵐，他今年6月傳出去職消息；Diana Hong則曾被介紹為群邑OTV/OTT業務負責人。報道稱，姚嵐在幾周前就被扣押調查，警方前日搜查群邑中國寫字樓。報道又指回佣問題對中國廣告業來說並不新鮮。

底飛2000年畢業於上海復旦大學，進入群邑前，曾任職寶潔公司、卡夫食品、葛蘭素史克，曾先後領導卡夫與達能、卡夫與吉百利的銷售業務整合，領導葛蘭素史克在中國的快速發展。根據群邑介紹，底飛2015年7月加入群邑中國，擔任媒介購買董事總經理，負責集團內容行銷業務，任期內「帶領群邑中國內容行銷業務實現爆炸性成長」。底飛於2017年1月擔任現職。

英國《金融時報》報道，警方在搜查行動中還對群邑其他高管問話，包括2017年起擔任群邑中國首席執行官的徐俊（Patrick Xu）。徐俊同時也是WPP中國首席執行官。WPP和群邑拒絕評論報道。

徐俊現駐任上海，在加入群邑中國之前，就職於億滋國際，擔任香港、新加坡和台灣區總經理，駐任香港。徐俊於1992年畢業於上海交通大學國際貿易專業，並於2012年獲得新加坡管理大學EMBA高級工商管理碩士學位。

中國為WPP集團第四大市場

公開資料顯示，WPP集團是全球最大的廣告傳播跨國公司，在110個國家有3000個辦事處，員工超過16萬人。群邑是大型媒體投資管理集團，擁有4萬2000名員工，去年向全球客戶發出的帳單金額高達600億美元。WPP所全資擁有的群邑，營業額約佔集團年收入的三分之一。

中國是WPP集團的第四大市場，也是其在嚴峻的全球廣告市場中，重要的成長來源。

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相關字詞﹕國安法 金融時報 反間諜 廣告公司 搜查

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