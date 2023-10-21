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中國管制3種石墨產品出口 稱不針對特定國家

【明報專訊】中國商務部和海關總署昨（20日）發布關於優化調整石墨物項臨時出口管制措施的公告，將此前實施臨時管制的球化石墨等3種高敏感石墨物項，正式納入「兩用物項出口管制清單」；同時，取消對爐用碳電極等5種主要用於鋼鐵、冶金、化工等國民經濟基礎工業的低敏感石墨物項的臨時管制。

新華社報道，新政策將於2023年12月1日起正式施行。受管制的石墨材料主要包括高純度、高強度、高密度的人造石墨材料及其製品，天然鱗片石墨及其製品（包含球化石墨、膨脹石墨等）。未經許可出口、超出許可範圍出口，將被行政處罰，甚至追究刑事責任。

電動車電池重要材料 本地需求大

商務部發言人昨稱，中方實施出口管制正常調整不針對任何特定國家和地區；出口符合相關規定的，將予以許可。發言人強調，對特定石墨物項實施出口管制是國際通行做法，有利於更好履行防擴散等國際義務，有利於保障全球供應鏈產業鏈安全穩定，有利於更好維護國家安全和利益。

資料顯示，中國供應全球67%天然石墨。石墨是製造電動車電池負極材料的重要來源，隨着中國電動車產業迅猛發展，本地需求極大，2016年中國對石墨負極材料的需求為7.72萬噸，到2022年增至89.84萬噸，增長約11倍。值得留意的是，近期歐盟宣布對中國生產電動車展開反補貼調查。

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