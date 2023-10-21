闖三藩市華總領館案 魯漢揮刀中槍片段曝光

根據規定，對於涉及警員開槍案件，三藩市警方須10天內舉行記者會公開信息。綜合路透社、法新社報道，三藩市警察局長斯科特表示，死者楊占元（Zhanyuan Yang音譯）31歲，是中國公民。

9日下午3時許，楊占元駕駛本田轎車衝進領事館簽證處大廳，並大喊「中共在哪裏」。據記者會上播放的報警電話錄音中，目擊者稱司機持槍。不過警方稱現場除了一把刀刃長3.5英寸（約9厘米）的折疊刀，以及肇事車後座有一把弩和裝滿箭的箭筒，沒找到其他武器；有關弩的外觀像步槍。

查現場警員行為是否合規

警方表示，兩名保安用胡椒噴霧制服了楊，幾分鐘後警察趕到。警員執法記錄儀錄像顯示，一名警察和一名保安試圖將楊按在牆上，楊轉過身，持刀向警方和保安方向揮舞。閉路電視錄像也顯示，楊占元有揮舞刀具的動作；警員開槍前，楊似乎用刀砍向一名警察。

警方表示，對該案的調查仍在進行中，同時調查現場警員行為是否合規。開槍警員是卡拉斯科中士，1994年入職，其記錄儀可聽到楊喊「我永遠不會投降」。楊被送院後確認死亡，沒有其他人受傷。

警方沒交代死者具何種移民身分，或他犯案原因與中領館有何關聯。《三藩市標準報》報道，楊的房東利亞皮斯說，楊租住其公寓約8年，「我感到非常沮喪和驚訝」，形容楊是一個「非常好的人」，但最近在付房租方面遇到了麻煩。房東說，上個月楊的支票被退回了，他收取來自中國匯款時遇到了問題。

楊寓所內的檔案顯示他來自山東，2014年畢業於曲阜師範大學杏壇學院（現齊魯理工學院）；房間裏還有一個裝文件的大信封，封面地址寫着山東濰坊。山東濰坊一中的校友錄顯示，2010年高中畢業生有一人叫楊占園（楊占元同音），自稱知情網民稱，肇事者就是該名楊占園，他大學畢業後赴美。山東傳媒2012年曾報道楊在大學期間創辦了一家通訊公司。