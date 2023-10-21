明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

北京聞風：「一帶一路」再出發 增抗壓能力和生存活力 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇日前在北京落幕。本屆論壇不僅是對共建「一帶一路」倡議10周年的總結，也是對「一帶一路」下一個10年，甚至更長遠發展做精心佈局。北京學者分析稱，「一帶一路」未來發展，還會不會順風順水、乘風破浪，相關各方有無應對之策，值得深思。

國家主席習近平在高峰論壇開幕式的主旨演講中，提出了中國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，包括構建「一帶一路」立體互聯互通網絡、支持建設開放型世界經濟、開展務實合作、促進綠色發展、推動科技創新、支持民間交往、建設廉潔之路、完善「一帶一路」國際合作機制。

國家發改委對外經濟研究所研究員金瑞庭表示，這八項行動具有全面、開放、務實、具體的特點，為共建「一帶一路」未來發展提供了行動方案與路線圖。

金瑞庭分析稱，從另一角度看，八項行動作為指南，也反映了「一帶一路」在過去10年中所面臨的問題和挑戰，需要著力解決，以此增強「一帶一路」的抗壓能力和生存活力。比如，綠色發展是全球經濟發展的主流，也是一些共建國家的短板。促進「一帶一路」的綠色發展，符合世界發展潮流，也會少走彎路，提升經濟競爭力。再如建設廉潔之路，重在打擊阻礙「一帶一路」發展的腐敗問題。在這方面，中國有許多成功的經驗可供借鑒。

金瑞庭認為，共建「一帶一路」在未來10年或更長遠發展，需要廣大參與者站在更新的高度，以再出發的平實心態，在已有成績面前，保持清醒頭腦，客觀審視未來。為此，本屆高峰論壇提出高質量共建「一帶一路」的目標，具有很高的現實價值和意義。

突顯一個「實」字 惠民工程看得見

在本屆高峰論壇期間，企業家大會備受關注。大會共達成了972億美元的項目合作協議。金瑞庭認為，本屆高峰論壇突顯一個「實」字，包括高鐵、鋼鐵廠等一批重大項目建成，以及新達成項目合作協議，成為共建國家看得見的惠民工程，將對未來高質量共建產生示範效應和積極影響。

北京學者表示，未來「一帶一路」發展，仍將會堅持政府引導、企業主體、市場運作的原則，並突出商業化和市場化運作。機遇與風險並存是市場規律，想要在市場競爭中獲取利益又避免風險，共建各方須遵循國際通行的標準和規則。為此，本屆論壇發布《「一帶一路」企業家大會北京宣言》，重申了要堅持合規經營，積極履行社會責任，為「一帶一路」未來發展注入活力。

文：鍾鳴九

上 / 下一篇新聞