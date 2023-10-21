北京聞風：「一帶一路」再出發 增抗壓能力和生存活力 ／文：鍾鳴九

國家主席習近平在高峰論壇開幕式的主旨演講中，提出了中國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，包括構建「一帶一路」立體互聯互通網絡、支持建設開放型世界經濟、開展務實合作、促進綠色發展、推動科技創新、支持民間交往、建設廉潔之路、完善「一帶一路」國際合作機制。

國家發改委對外經濟研究所研究員金瑞庭表示，這八項行動具有全面、開放、務實、具體的特點，為共建「一帶一路」未來發展提供了行動方案與路線圖。

金瑞庭分析稱，從另一角度看，八項行動作為指南，也反映了「一帶一路」在過去10年中所面臨的問題和挑戰，需要著力解決，以此增強「一帶一路」的抗壓能力和生存活力。比如，綠色發展是全球經濟發展的主流，也是一些共建國家的短板。促進「一帶一路」的綠色發展，符合世界發展潮流，也會少走彎路，提升經濟競爭力。再如建設廉潔之路，重在打擊阻礙「一帶一路」發展的腐敗問題。在這方面，中國有許多成功的經驗可供借鑒。

金瑞庭認為，共建「一帶一路」在未來10年或更長遠發展，需要廣大參與者站在更新的高度，以再出發的平實心態，在已有成績面前，保持清醒頭腦，客觀審視未來。為此，本屆高峰論壇提出高質量共建「一帶一路」的目標，具有很高的現實價值和意義。

突顯一個「實」字 惠民工程看得見

在本屆高峰論壇期間，企業家大會備受關注。大會共達成了972億美元的項目合作協議。金瑞庭認為，本屆高峰論壇突顯一個「實」字，包括高鐵、鋼鐵廠等一批重大項目建成，以及新達成項目合作協議，成為共建國家看得見的惠民工程，將對未來高質量共建產生示範效應和積極影響。

北京學者表示，未來「一帶一路」發展，仍將會堅持政府引導、企業主體、市場運作的原則，並突出商業化和市場化運作。機遇與風險並存是市場規律，想要在市場競爭中獲取利益又避免風險，共建各方須遵循國際通行的標準和規則。為此，本屆論壇發布《「一帶一路」企業家大會北京宣言》，重申了要堅持合規經營，積極履行社會責任，為「一帶一路」未來發展注入活力。

文：鍾鳴九