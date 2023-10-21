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習促全力打造斯里蘭卡兩港口 盼成商業中心

【明報專訊】國家主席習近平昨（20日）會見來華出席「一帶一路」高峰論壇的斯里蘭卡總統維克勒馬辛哈。習近平表示，雙方要全力推進科倫坡港口城和漢班托塔綜合開發項目，將其打造成中斯共建「一帶一路」的旗艦工程，中方樂見斯里蘭卡成為印度洋的商業中心。

斯里蘭卡是印度洋國際航道要衝，也是古代海上絲路的重要一站。中國近年積極參與該國兩個重要港口建設和經營。其中，中國港灣和斯里蘭卡政府合作發展科倫坡港口城，希望將之建造成為世界級規模和功能的高科技城市，與廸拜或新加坡競爭。而位於斯里蘭卡南部的深水港口漢班托塔，則在2017年7月由中國招商局購得70%的股權。

願續供不附政治條件援助

據央視報道，習近平昨對維克勒馬辛哈指出，中方願擴大進口斯國優勢特色產品，鼓勵中國企業赴斯投資興業，並繼續向斯方提供不附加政治條件的援助，幫助斯應對社會民生領域面臨的困難。

斯里蘭卡債務陷入僵局，國際貨幣基金組織（IMF）估計該國今年將有約560億美元的外債，其中中國是最大債權人。中國外交部上周宣布，已同斯方就涉華債務處置初步達成一致。

另外，習近平昨也會晤了越南國家主席武文賞、老撾國家主席通倫、巴西眾議長里拉等人。習近平對武文賞表示，要從兩國人民根本利益出發，不忘傳統友好初心，構建具有戰略意義的命運共同體。

塔利班擬加入一帶一路倡議

路透社報道，阿富汗塔利班政權官員、代理商務部長阿齊茲（Haji Nooruddin Azizi）19日在北京受訪表示，「我們要求中國容許我們成為中巴經濟走廊及一帶一路倡議的一分子，今天正討論技術性項目。」

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