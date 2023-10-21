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傳染病防治法大修 增護吹哨人條款 疫情報告禁干預 建激勵免責機制

【明報專訊】十四屆全國人大常委會第六次會議昨（20日）審議的傳染病防治法修訂草案（下稱草案）提出，改進疫情報告制度，建立報告的激勵和免責機制，任何單位和個人不得干預傳染病疫情報告。此舉被輿論視為汲取新冠疫情大爆發教訓，而增設的「疫情吹哨人」保護條款。2019年武漢疫情爆發時的「發哨人」艾芬醫生認為，此次法例改動，有助保護報告傳染病的個人和單位。

此次草案由國務院提請審議，受國務院委託，國家疾病預防控制局長王賀勝作草案說明。他提到，新冠疫情暴露現行法律制度存在短板和不足，需要有針對性補短板、堵漏洞、強弱項。「將疫情防控中，行之有效的做法上升為法律規範，進一步強化公共衛生法治保障」。王賀勝同時也是國家衛健委副主任。

被視汲取新冠教訓 設網絡直報

新華社披露，草案共10章115條，相對於現行傳染病防治法作出多處修改。修訂的主要內容，包括完善傳染病防治體制機制、改善傳染病預防監測預警報告制度、完善緊急處置制度、健全疫情救治體系等四個方向。

草案擬改進疫情報告制度，明確報告時限和方式，實行網絡直報，暢通檢驗檢測機構、社會公眾等的報告管道，建立報告的激勵和免責機制，禁止干預報告。對及時發現並報告突發原因不明的傳染病、新興傳染病的單位和個人，按照國家有關規定給予獎勵；對經調查排除傳染病疫情的，報告的單位和個人不承擔法律責任。任何單位和個人，不得干預傳染病疫情報告。

暢通檢測機構及公眾報告管道

《21世紀經濟報道》引述清華大學法學院教授王晨光指出，中國已建立了傳染病直報系統，基層醫院可將發現的病例直接上報至中國疾控中心，這套系統是在《傳染病防治法》上一次修訂之後才建立，還沒有寫入法律。王晨光在2020年時，曾任國家衛健委新冠病毒專家組成員。

但這套系統，在2019年武漢爆發疫情「失靈」。地方的衛健部門在疫情爆發早期，增加入選、排除標準和專家會診等條件，變相提高上報門檻。

武漢市中心醫院急診科主任艾芬醫生昨回覆本報稱，她認為這次草案從法律層面上，保護了報告的單位和個人，減少了以後「為避免承擔責任，而不去報告可疑傳染性疾病」的風險。

艾芬倡罰明知而故意不上報

艾芬建議，還應該擬定處罰「明知可疑傳染病而故意不上報」的行為。至於制度實際的執行，取決於各地主政官員對這個政策的理解態度。「我覺得經歷這次疫情之後，大家心有餘悸，以後會更加謹慎小心地對待疫情上報。」她說。

艾芬在2019年12月底率先將有關疫情的檢測報告發在醫生群組，事後曾被醫院領導批評；她因而被稱為「發哨人」。而她的同事李文亮醫生，因轉發有關報告披露疫情被警方訓誡，他是廣為人知的「吹哨人」。李文亮在2020年2月染疫去世，之後被追授全國防疫先進、追頒五四獎章，評為烈士。

明報記者

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