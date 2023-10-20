習晤多國領導人 提「帶路」對接各國項目

據央視報道，在同馬德布利會晤時，習近平表示，埃及是首個同新中國建交的阿拉伯和非洲國家，中埃是志同道合、彼此信任的好朋友，也是攜手發展、共同繁榮的好伙伴。希望不斷推動中埃全面戰略伙伴關係發展。

馬德布利表示，埃方將中國視為新興經濟體和發展中國家的榜樣；感謝中方長期以來給予埃及寶貴支持；埃方期待埃中關係在各領域取得更大發展，願繼續積極參與共建「一帶一路」合作。

在與呼日勒蘇赫會晤時，習近平指出，蒙古國是共建「一帶一路」的天然伙伴，也是最早支持帶路倡議的國家之一。希望蒙方依託自身聯通歐亞的地理條件，為高質量共建「一帶一路」發揮更大作用。習近平也對洪瑪奈指出，中柬鐵桿友誼牢不可破；雙方要常來常往，推動中柬關係好上加好。

呼日勒蘇赫表示，蒙方將發展對華關係作為外交政策首要方針，高度讚賞中國為世界和平穩定發揮的重要作用，支持習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。蒙方重視加強蒙中俄三方合作，願同中方密切多邊領域的溝通協作。